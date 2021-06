Tο Instagram δοκιμάζει μία νέα λειτουργία που επιτρέπει σε ορισμένους χρήστες να δημοσιεύουν απευθείας από το pc και τους επιτραπέζιους υπολογιστές τους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αυτή είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία η πλατφόρμα κοινής χρήσης φωτογραφιών επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν μια εικόνα εκτός της εφαρμογής για κινητά.

Το Instagram επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη λειτουργία αναφέροντας στο Engadget, ότι «Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο Instagram από τον υπολογιστή τους. Για να βελτιώσουμε αυτήν την εμπειρία, δοκιμάζουμε τώρα τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ανάρτησης ροής στο Instagram με το πρόγραμμα περιήγησης επιτραπέζιου υπολογιστή τους».

Λόγω της πανδημίας, οι άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στους επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές τους, κάνοντας τα πάντα, από τη δουλειά έως τηλεδιασκέψεις και αναζητήσεις στο ίντερνετ. Και αυτός ενδεχομένως είναι και ο λόγος που το Instagram επιδιώκει να επεκτείνει τις δυνατότητες δημοσίευσης και πέρα από τα smartphone.

Σύμφωνα με μια δοκιμή του Engadget, χρήστες μπορούν να αναρτήσουν πολλές φωτογραφίες, να επεξεργαστεί και να εφαρμόσει φίλτρα σε εικόνες από το πρόγραμμα περιήγησης ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με την εφαρμογή για smartphone.

Σύμφωνα με το CNET, ο χρήστης θα γνωρίζει εάν έχει επιλεγεί για τη συγκεκριμένη λειτουργία κατά τη σύνδεση, καθώς θα εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα ειδοποιεί για τις νέες δυνατότητες.

Η απευθείας δημοσίευση γίνεται ως εξής:

1. Θα δείτε στην οθόνη ένα κουμπί με την ένδειξη «+» στη δεξιά γωνία στην επάνω γραμμή πλοήγησης του ιστοτόπου του Instagram.com, ανάμεσα στα εικονίδια «DM (direct message)», στο inbox δηλαδή και την «πυξίδα», το εικονίδιο της πλοήγησης δηλαδή. Κάντε κλικ σε αυτό.

2. Κάντε drag & drop τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να ανεβάσετε.

3. Κάντε αλλαγές ή / και εφαρμόστε φίλτρα.

4. Προσθέστε τη λεζάντα, την τοποθεσία ή προσθέστε ετικέτες σε άλλους στην ανάρτησή σας.

