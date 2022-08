Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τον συγκλονιστικό ήχο μιας τεράστιας μαύρης τρύπας

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο χωρίς προηγούμενο, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, με τα ηχητικά κύματα που εκπέμπονται από μία τεράστια μαύρη τρύπα, στο κέντρο του γαλαξιακού σμήνους του Περσέα, πάνω από 200 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη.

Ο ήχος έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι αισθητός από τα ανθρώπινα αυτιά: η NASA εμπλούτισε το υλικό με περισσότερα δεδομένα από το παρατηρητήριο Chandra X-ray, που σαρώνει το διάστημα στις συχνότητες των ακτίνων Χ.

Ήχος στο Διάστημα;

«Η εσφαλμένη αντίληψη ότι δεν υπάρχει ήχος στο Διάστημα προέρχεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του διαστήματος είναι «κενό», που δεν παρέχει κανέναν τρόπο για να ταξιδέψουν τα ηχητικά κύματα. Ένα σμήνος γαλαξιών έχει τόσο πολύ αέριο που έχουμε πιάσει πραγματικό ήχο. Εδώ ενισχύεται, και αναμιγνύεται με άλλα δεδομένα, για να ακούσουμε μια μαύρη τρύπα!»

Η NASA εξηγεί πως ο ήχος είναι αποτέλεσμα των κυμάτων πίεσης που στέλνει η μαύρη τρύπα, προσθέτοντας ότι το «κύμα» ήταν 57 οκτάβες κάτω από τη μέση νότα του ντο. Οι επιστήμονες έπρεπε να αυξήσουν τη συχνότητα ένα τετράκις εκατομμύρια φορές για να ακουστεί.

«Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι τα κύματα πίεσης που στέλνει η μαύρη τρύπα προκάλεσαν κυματισμούς στο θερμό αέριο του σμήνους, οι οποίοι μπορούσαν να μεταφραστούν σε μια νότα - μια νότα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ακούσουν περίπου 57 οκτάβες κάτω από τη μέση ντο», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

«Κατά κάποιο τρόπο, αυτή η ηχογράφηση δεν μοιάζει με καμία άλλη που έχει γίνει στο παρελθόν... επειδή επανεξετάζει τα πραγματικά ηχητικά κύματα που ανακαλύφθηκαν σε δεδομένα από το Παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra της NASA».

