H Jaguar γίνεται ηλεκτρική και ροζ προκαλώντας αντιδράσεις - «Είναι αυτό το μέλλον της;»

Η Jaguar θέλει «να είναι τολμηρή και ανατρεπτική» με το νέο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο και τον επανασχεδιασμό της, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής πολυτελών οχημάτων.

Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία προκάλεσε εκτεταμένη διαμάχη τον περασμένο μήνα, όταν παρουσίασε το rebranding της ενόψει της μετατροπής της σε πλήρως ηλεκτρική μάρκα.

Μιλώντας στο Sky News, ο διευθύνων σύμβουλος της Jaguar Rawdon Glover δήλωσε: «Έχουμε σίγουρα συγκεντρώσει πάρα πολύ προσοχή τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να μιλήσουμε για το όχημα».

Το Type 00 παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Μαϊάμι της Φλόριντα ως «concept με τολμηρές φόρμες και πληθωρικές αναλογίες που θα εμπνεύσει τις μελλοντικές Jaguar». Αποκαλύφθηκε σε δύο χρώματα, το ροζ του Μαϊάμι και το μπλε του Λονδίνου.

Η Jaguar δήλωσε ότι το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιεί μια ειδική πλατφόρμα που θα επιτρέπει έως και 478 μίλια αυτονομίας, ενώ η ταχεία φόρτιση θα προσθέσει 200 μίλια φόρτισης σε 15 λεπτά.

Η έτοιμη για παραγωγή έκδοση του Type 00, η οποία θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόκειται να αποκαλυφθεί στα τέλη του 2025 και παρόλο που οι τιμές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, αναμένεται να κοστίζει πάνω από 100.000 λίρες.

Ο Rawdon Glover πρόσθεσε στο Sky News: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Jaguar θα είναι επιθυμητή και ανθεκτική στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, η βιομηχανία περνάει από τεράστια αναστάτωση, καθώς όλοι μας καταλαβαίνουμε τι πραγματικά σημαίνει ένας ηλεκτροκίνητος κόσμος για τη μάρκα μας. Στην Jaguar, το εξετάσαμε αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα πραγματικά τολμηρό βήμα προς τα εμπρός. Αλλά στην πραγματικότητα, το βήμα που πρόκειται να κάνουμε είναι απολύτως σύμφωνο με το ήθος της μάρκας».

Τον Νοέμβριο, η Jaguar κυκλοφόρησε μια διαφήμιση στην οποία εμφανιζόταν μια σειρά μοντέλων, με έντονα χρωματιστά ρούχα, που έβγαιναν από ένα ασανσέρ σε ένα αυστηρό τοπίο. Επίσης, δεν εμφάνιζε κανένα από τα αυτοκίνητα της Jaguar.

Type 00 in London Blue and Miami Pink, revealed at Miami Art Week.



London Blue honours the iconic Opalescent Silver Blue of the 1960s E-type.



Miami Pink pays tribute to the city’s pastel colours and Art Deco architecture.



