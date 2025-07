Το Grok του Έλον Μασκ δημιούργησε χαρακτήρα που ανταποκρίνεται σε σεξουαλικές εντολές

Ο Έλον Μασκ παρουσίασε δύο νέους χαρακτήρες συνομιλίας για το chatbot Grok, οι οποίοι έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Ένας από αυτούς είναι η Ani, η οποία ανταποκρίνεται σε σεξουαλικά σχόλια και εντολές, και ο άλλος είναι ένα κόκκινο πάντα, ονόματι Bad Rudy, που βρίζει.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, που ανήκει στον Μασκ, ανακοίνωσε ότι οι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για premium χρήστες του Grok.

Η Ani παρουσιάζεται ως μια 22χρονη, ξανθιά Ιαπωνέζα χαρακτήρας άνιμε, η οποία μπορεί, κατόπιν εντολής του χρήστη, να εμφανίζεται με τα εσώρουχά της. Ο Bad Rudy είναι ένα κόκκινο πάντα που μιλάει με προσβλητικά και χυδαία προς τους χρήστες.

Try @Grok Companions. Best possible way to learn quantum mechanics 😘 pic.twitter.com/NpShMb9s2J

SuperGrok now has two new companions for you, say hello to Ani and Rudy! pic.twitter.com/SRrV6T0MGT