Φλεγόμενα συντρίμμια διαστημικού πυραύλου «φώτισαν» τον ιβηρικό ουρανό - «Ό,τι πιο θεαματικό»

Συντρίμμια ενός κινεζικού διαστημικού πυραύλου που πυρακτώθηκαν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα, φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό της Ισπανίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, προκαλώντας κατάπληξη σε πολλούς πολίτες που έτυχε να δουν το θέαμα.

«Νομίζω πως ήταν το πιο θεαματικό φαινόμενο που έχω παρατηρήσει ποτέ στον ουρανό», δήλωσε ο Μιγκέλ Κρουθ, ο οποίος βιντεοσκόπησε εικόνες που εξασφάλισε το πρακτορείο Reuters. Στο σχετικό βίντεο απαθανατίζονται τα κομμάτια του πυραύλου να διασχίζουν τους αιθέρες, δημιουργώντας ένα «φωτεινό μονοπάτι» πάνω από τη Γρανάδα, καθώς αναφλέγονταν και διαχωρίζονταν.

OUR NETWORK RECORDED THE CHINESE ROCKET CZ-2F REENTRY OVER SPAIN last night. The artificial bolide #SPMN200622ART exhibited many pieces, and occurred at 22h30m UTC (0h30m local time). We got many eyewitnesses and casual recordings of people.

From Estepa @AJ_Robles