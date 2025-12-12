Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη η λύση για τους εξαντλημένους εκπαιδευτικούς;

Σχολεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο δοκιμάζουν τη χρήση δασκάλων με deepfake, μία τεχνολογία που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και προσλαμβάνουν απομακρυσμένο προσωπικό για να παραδίδει μαθήματα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την τάξη.

Αυτό συμβαίνει καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στα σχολεία, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η ΑΙ έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει την εκπαίδευση και να βελτιώσει το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών, ιδίως στο κομμάτι των διοικητικών υποχρεώσεών τους.

Εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων φαίνεται να έχουν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το μέλλον των σχολικών τάξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία στα σχολεία

Η Έμιλι Κουκ είναι καθηγήτρια μαθηματικών στο The Valley Leadership Academy στο Λάνκασαϊρ, το οποίο προσέλαβε έναν εικονικό καθηγητή μαθηματικών - μια απόφαση στην οποία η Κουκ αντιτίθεται έντονα.

«Θα είναι ο εικονικός καθηγητής σας εκεί για να χορέψει μαζί σας, να αγκαλιάσει τη μητέρα σας την ημέρα των αποτελεσμάτων ή να σας χαιρετήσει στο διάδρομο επειδή ξέρει ότι κερδίσατε τον αγώνα χθες το βράδυ;», ανέφερε στο BBC.

Από τον Σεπτέμβριο, οι καλύτεροι μαθητές των τάξεων 9, 10 και 11 στο σχολείο της Κουκ διδάσκονται από απομακρυσμένο καθηγητή μαθηματικών, ο οποίος βρίσκεται 300 μίλια μακριά, στο Ντέβον.

Οι καθηγητές πραγματοποίησαν απεργία την περασμένη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα.

Το σχολείο δήλωσε ότι επρόκειτο για «μικρής κλίμακας πρωτοβουλία», αλλά η Εθνική Ένωση Εκπαίδευσης (NEU) την χαρακτήρισε «απαράδεκτη κατάσταση».

Η Κουκ τόνισε: «Ως γονέας και ως δασκάλα, δεν πιστεύω ότι η σχέση δασκάλου-μαθητή, η οποία είναι τόσο σημαντική, μπορεί να δημιουργηθεί ή να αναπαραχθεί μέσω μιας οθόνης».

Το σχολείο δήλωσε στο ότι η προσέγγισή του έχει θετικό αποτέλεσμα.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην εφαρμογή

Σε μια άλλη ακαδημία, τα πειράματα με την τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν ένα βήμα παραπάνω.

Ο Σέιν Ιέρστον, διευθύνων σύμβουλος του Great Schools Trust, λέει ότι η προτεραιότητά του είναι να προσφέρει στα παιδιά των σχολείων του στο Λίβερπουλ, το Γουόρινγκτον και το Μπόλτον «εκπαίδευση κορυφαίας ποιότητας, παγκόσμιας κλάσης».

Ο Ιέρστον πιστεύει ότι η έξυπνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ελευθερώσουν χρόνο για να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του χαρακτήρα, της ηγετικής ικανότητας και της ανθεκτικότητας των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί εκεί μπορούν ήδη να χρησιμοποιούν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να βαθμολογούν τις αξιολογήσεις και τις προσομοιώσεις εξετάσεων, κάτι που, όπως λένε, είναι πιο ακριβές.

Ο διευθυντής τεχνητής νοημοσύνης του ιδρύματος, Μπέντζαμιν Μπάρκερ, λέει ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει κενά στη μάθηση των παιδιών και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν μελλοντικά μαθήματα.

Μετά τη βαθμολόγηση, το AI deepfake θα δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο βίντεο με σχόλια για κάθε παιδί.

Η τεχνολογία θα δοκιμαστεί φέτος, πριν λάβει σχόλια από το προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα εξασφαλίσει ότι κάθε παιδί θα λάβει «εξατομικευμένη διδασκαλία», με τον δάσκαλο στην τάξη να βεβαιώνεται ότι κατανοούν, λέει ο Ιέρστον.

Η χρήση του deepfake θα είναι «απολύτως προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς», προσθέτει.

«Δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τους εκπαιδευτικούς», τονίζει ο ίδιος. «Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία – κάτι που έχει κακή φήμη – και να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό είναι το μέλλον».

Τα deepfakes θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να βοηθήσουν τους απόντες μαθητές να καλύψουν το χαμένο υλικό από το σπίτι ή για να μεταφράσουν τα μηνύματα των γονέων στις 46 γλώσσες που ομιλούνται στα σχολεία.

Διχασμός μεταξύ γονέων

Η τεχνολογία, οι οθόνες και η τεχνητή νοημοσύνη στην τάξη είναι θέματα που διχάζουν, ιδιαίτερα μεταξύ των γονέων.

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι οι γονείς είναι βαθιά σκεπτικοί όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Φρανκ Γιανγκ, διευθυντής πολιτικής του φιλανθρωπικού ιδρύματος Parentkind, ενός εθνικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που έχει ως στόχο να δώσει φωνή στους γονείς στον τομέα της εκπαίδευσης.

Μόνο το 12% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιείται στην τάξη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας, στην οποία απάντησαν περισσότεροι από 5.000 γονείς τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

«Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να το επιτύχουμε, αν οι γονείς καθησυχαστούν σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και τα οφέλη που θα αποκομίσει τα παιδιά», υποστηρίζει ο Γιανγκ.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το πόσα σχολεία χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην τάξη με τους μαθητές, αλλά η Ofsted συλλέγει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία και τα κολέγια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργαλείου έρευνας Teacher Tapp, το οποίο υποβάλλει καθημερινά μια σειρά ερωτήσεων σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, τον Οκτώβριο του 2024, το 31% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είχαν χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να τους βοηθήσει στην εργασία τους. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί στο 58%.

Διαφορετικές απόψεις

Πίσω στο The Valley, η Κουκ δεν πιστεύει ότι η ηλεκτρονική μάθηση είναι τόσο αποτελεσματική όσο η δια ζώσης μάθηση, επισημαίνοντας τα «τεράστια κενά» στη μάθηση λόγω του Covid, όταν τα σχολεία έκλεισαν και εκατομμύρια μαθήματα μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο.

«Νόμιζα ότι προσπαθούσαμε να απομακρύνουμε τους εφήβους από τις οθόνες», λέει.

«Ο φόβος είναι ότι, αν δεν το σταματήσουμε, αν δεν αμφισβητηθεί στο The Valley, θα εξαπλωθεί», λέει.

Ένας εκπρόσωπος της ακαδημίας λέει ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία στο σχολείο «δεν είναι συγκρίσιμη» με τη διδασκαλία στην εποχή της πανδημίας, καθώς είναι «δομημένη, υποστηριζόμενη και πραγματοποιείται στο σχολείο».

Λέει ότι η πρόσληψη ενός απομακρυσμένου δασκάλου είναι μια «μικρής κλίμακας, στοχευμένη απάντηση στην εθνική έλλειψη ειδικευμένων δασκάλων μαθηματικών. Η προτεραιότητά μας είναι, και πάντα θα είναι, να διασφαλίσουμε ότι οι μαθητές λαμβάνουν την υψηλότερη ποιότητα διδασκαλίας».

Υπάρχουν τώρα τρεις εικονικοί δάσκαλοι που χρησιμοποιούνται σε όλο το ίδρυμα «σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις όπου η πρόσληψη ειδικευμένων δασκάλων υψηλής ποιότητας ήταν εξαιρετικά δύσκολη», αναφέρει.

Με πληροφορίες από BBC