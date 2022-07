Αποχώρησε από την Tesla ο επικεφαλής του προγράμματος αυτόνομης οδήγησης

Ο επικεφαλής της ομάδας Αυτόματου Πιλότου της Tesla, ο οποίος είχε την επίβλεψη της εξέλιξης της φιλόδοξης, πλην αμφιλεγόμενης τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη την αποχώρησή του από την εταιρεία του Έλον Μασκ.

Ο Andrej Karpathy, επιβλέπων της υπηρεσίας τεχνητής νοημοσύνης της Tesla που περιλάμβανε και το υπολογιστικό όραμα πίσω από το περίφημο Autopilot, ανέφερε πως δεν έχει «συγκεκριμένα σχέδια για το μέλλον» μετά από πέντε χρόνια στην εταιρεία, χαρακτηρίζοντας την απόφασή του «δύσκολη».

«Ο Αυτόματος πιλότος "αποφοίτησε» από τη λωρίδα στους δρο΄μους της πόλης και ανυπομονώ να δω την ιδιαίτερα δυνατή αυτή ομάδα να συνεχίζει με ορμή» έγραψε ο Κάρπαθι στο Twitter.

It’s been a great pleasure to help Tesla towards its goals over the last 5 years and a difficult decision to part ways. In that time, Autopilot graduated from lane keeping to city streets and I look forward to seeing the exceptionally strong Autopilot team continue that momentum.