ΔΝΤ: Οι νέοι θα πληγούν περισσότερο από το «τσουνάμι» της τεχνητής νοημοσύνης

Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει ριζικά το τι ζητούν οι εργοδότες και πώς δουλεύουν ολόκληροι κλάδοι, προειδοποίησε στο Νταβός η επικεφαλής του ΔΝΤ, βάζοντας στο επίκεντρο τους νεότερους εργαζόμενους και τον κίνδυνο να χαθούν θέσεις εισόδου στην αγορά.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, είπε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε μεγάλη αναδιάταξη της ζήτησης δεξιοτήτων. Επικαλέστηκε έρευνα του ΔΝΤ σύμφωνα με την οποία, στις ανεπτυγμένες οικονομίες, το 60% των θέσεων εργασίας θα επηρεαστεί τα επόμενα χρόνια, είτε επειδή θα ενισχυθεί από την τεχνολογία είτε επειδή θα μετασχηματιστεί είτε επειδή θα καταργηθεί. Σε παγκόσμιο επίπεδο το αντίστοιχο ποσοστό τοποθετείται στο 40%. «Αυτό είναι σαν ένα τσουνάμι να χτυπά την αγορά εργασίας», δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Στην ίδια παρέμβαση, η Γκεοργκίεβα είπε ότι σε μέρος των ανεπτυγμένων οικονομιών η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αυξήσει την παραγωγικότητα ορισμένων εργαζομένων, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από υψηλότερες αμοιβές. Τόνισε όμως ότι αυτό αφορά μειοψηφία θέσεων.

AI: Οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν το μεγαλύτερο ρίσκο

Το μεγαλύτερο ρίσκο, όπως το περιέγραψε, αφορά τους νέους που προσπαθούν να μπουν τώρα στην αγορά εργασίας. Υποστήριξε ότι τα καθήκοντα που τείνουν να αυτοματοποιούνται πρώτα είναι εκείνα που συνήθως κάνουν οι εργαζόμενοι σε θέσεις εισόδου. Αυτό μπορεί να κάνει δυσκολότερη την πρώτη πρόσληψη και την πορεία προς καλύτερη θέση. Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι η μεσαία τάξη βρίσκεται εκτεθειμένη, καθώς η αναδιάταξη της αγοράς εργασίας τείνει να διευρύνει τις ανισότητες ανάμεσα σε όσους επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και σε όσους μένουν εκτός.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι εργαζόμενοι που δεν επωφελούνται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύουν να μείνουν πίσω μισθολογικά, καθώς η αγορά τείνει να επιβραβεύει όσους αυξάνουν την παραγωγικότητά τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο έβαλε στο κάδρο και τη μεσαία τάξη, λέγοντας ότι είναι αναπόφευκτο να επηρεαστεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ρυθμιστικό κενό. Είπε ότι ο μεγάλος της φόβος είναι πως η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά πιο γρήγορα από τους κανόνες που χρειάζονται για να γίνει ασφαλής και να λειτουργήσει χωρίς αποκλεισμούς, καλώντας κυβερνήσεις και θεσμούς να κινηθούν πιο αποφασιστικά.

🚨 IMF’s Kristalina Georgieva on AI: "Young people searching for jobs will find it harder to get a good placement. The middle class is going to be squeezed."



Her biggest concern: “Where are the guardrails?” pic.twitter.com/vZ1tRpnxDB — Roxom TV (@RoxomTV) January 23, 2026

Η προειδοποίηση της Λαγκάρντ για τη τεχνητή νοημοσύνη

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προειδοποίησε ότι το κύμα επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκοντάψει στη δυσπιστία ανάμεσα σε μεγάλες οικονομίες και σε νέα εμπορικά εμπόδια. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ οικονομιών, καθώς βασίζεται σε κεφάλαια, ενέργεια και πρόσβαση σε δεδομένα. Προειδοποίησε ότι εμπορικοί φραγμοί και γεωπολιτική δυσπιστία μπορούν να επιβραδύνουν τις επενδύσεις.

Στο Νταβός ακούστηκαν και πιο «εργασιακές» φωνές. Η γενική γραμματέας της διεθνούς συνδικαλιστικής ομοσπονδίας UNI, Κρίστι Χόφμαν, ανέφερε ότι από την πλευρά των επιχειρήσεων η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πρωτίστως για αύξηση παραγωγικότητας και μείωση κόστους, κάτι που συχνά σημαίνει λιγότερες θέσεις. Ζήτησε οι αποδόσεις της παραγωγικότητας να μοιράζονται πιο δίκαια και οι εργοδότες να συζητούν με εργαζόμενους και εκπροσώπους τους πριν εισαγάγουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χάσει την κοινωνική αποδοχή της, αν δεν αποδείξει ότι παράγει οφέλη για την κοινωνία πέρα από λίγες ισχυρές εταιρείες, ειδικά καθώς ανταγωνίζεται για πόρους όπως η ενέργεια.

Στο φόντο, η συζήτηση στο Νταβός διεξάγεται σε κλίμα έντονης γεωοικονομικής αβεβαιότητας. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ μίλησε νωρίτερα για μόνιμη αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο λόγω απρόβλεπτων εμπορικών επιλογών των ΗΠΑ, ενώ η Λαγκάρντ εμφανίστηκε πιο συγκρατημένη, λέγοντας ότι προτιμά να μιλά για εναλλακτικές αντί για ρήξη.

Με πληροφορίες από Guardian