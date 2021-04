ADVERTORIAL

Μιλάμε συχνά για την τεχνολογία λες και είναι μια VIP περσόνα που ήρθε από κάποια μακρινή χώρα και καθημερινά τραβά πάνω της όλα τα φώτα της δημοσιότητας με τα κατορθώματά της. Εκείνο που μας διαφεύγει είναι πως πίσω, ίσως και πάνω από την τεχνολογία, βρίσκονται οι άνθρωποι. Εκείνοι οι εργαζόμενοι με τις εξαιρετικές ικανότητες που μπορούν να χειριστούν κατάλληλα κάθε τεχνολογική εξέλιξη και τελικά συμβάλουν ώστε αυτή να αποδώσει στο μάξιμουμ τα πλεονεκτήματά της.

Δεν είναι τυχαίο πως το λεγόμενο Skilling αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο της Microsoft. Στην πρόσφατη εκδήλωση που συνδιοργάνωσε με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα, αναδείχτηκε η αναγκαιότητα ψηφιακής εκπαίδευσης, ειδικά κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Γι’ αυτό και η Microsoft, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GRforGRowth, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εκπαιδεύσει στις ψηφιακές δεξιότητες ένα ανθρώπινο δυναμικό 100.000 πολιτών μέχρι το 2025. Δεν το λες και λίγο αυτό, ειδικά αν σκεφτείς ότι είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και άρα σε μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους.

Με κεντρικό άξονα μια τέτοια προοπτική για το μέλλον δημιουργήθηκε το 2020 η πρωτοβουλία DigiYouth της Μicrosoft και του ReGeneration. Στόχος της να προσφέρει ευκαιρίες εκμάθησης αλλά και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων σε νέους πτυχιούχους, οι οποίοι, μέσα από την κατάρτισή τους στις πλέον περιζήτητες ψηφιακές δεξιότητες, θα μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει στη σύγχρονη αγορά εργασίας ‒ άλλωστε, το δίκτυο των 1.300 εταιρειών του ReGeneration σε όλη την Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική διασύνδεση από μόνο του.

Η πρωτοβουλία χωρίζεται σε δύο μέρη και ξεκίνησε με τη συμμετοχή πενήντα νέων που συμμετείχαν σε δύο Ακαδημίες. Η πρώτη Ακαδημία, «Academy on Cloud Tools & Technology powered by Microsoft», πρόσφερε σε κάθε συμμετέχοντα 240 ώρες εκμάθησης και hands-on εκπαίδευσης σε βασικές και πιο προχωρημένες αρχές γύρω από την ανάπτυξη web εφαρμογών και λύσεων στο Microsoft Azure. Δώδεκα από τους νέους και τις νέες που συμμετείχαν έχουν τοποθετηθεί ήδη σε οργανικές θέσεις εργασίας, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία προσλήψεων. «Το πρόγραμμα με βοήθησε να αναπτύξω δεξιότητες και να ασχοληθώ με εργαλεία με τα οποία δεν ήμουν τόσο εξοικειωμένη από τις σπουδές μου. Μόλις ολοκλήρωσα τα σεμινάρια, έλαβα τηλεφωνήματα μέσω του προγράμματος από πολλές εταιρείες. Δεν το πίστευα!» λέει ένα από τα νέα παιδιά που συμμετείχαν.

Στη δεύτερη Ακαδημία, «Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered by Microsoft», που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα 180 ωρών σε βασικές αλλά και πιο προχωρημένες αρχές σχετικές με την επιστήμη των δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να απορροφηθούν από το δίκτυο του ReGeneration μέσα στον Απρίλιο. «Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους, καθώς παράλληλα προωθείται η προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη». Οι συμμετέχοντες κάπως έτσι περιγράφουν την εμπειρία τους, που ξεπερνά την απλή εκπαίδευση.

Στο δεύτερο μέρος της πρωτοβουλίας DigiYouth ετοιμάζονται τρεις νέες Ακαδημίες που απευθύνονται σε εκατό νέους. Ανάμεσά τους η «ReGeneration Academy 4Women in Tech | Project Management powered by Microsoft», που απευθύνεται στη νέα γενιά γυναικών. Μέσα από την εκπαίδευσή τους οι συμμετέχουσες θα διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον χώρο της τεχνολογίας, ο οποίος ακόμα υπο-εκπροσωπείται από γυναίκες κι αυτό πρέπει να αλλάξει. Για το μέλλον σχεδιάζεται το «The ReGeneration Initiative: Upskilling Greek Youth for the Digital Era powered by Microsoft», ένα νέο up και reskilling πρόγραμμα που εστιάζει στις περιζήτητες ψηφιακές δεξιότητες, το οποίο πρόκειται να ωφελήσει χίλιους νέους και νέες με περίπου 20.000 ώρες εκπαίδευσης.

Όσο για το ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και τι περιμένουν από την εκπαίδευσή τους, τα δικά τους λόγια είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά: «Το πιο μεγάλο μου όνειρο είναι να κάνω κάτι δικό μου. Θα ήθελα να δημιουργήσω κάτι, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντίκτυπου, που θα κάνει τη διαφορά».