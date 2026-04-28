ΔΕΠΥ: Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να εντοπίζει με ακρίβεια πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει στα παιδιά να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη πολύ νωρίτερα

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) χρόνια πριν από την επίσημη διάγνωση, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η ΔΕΠΥ είναι μία από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές, που επηρεάζει περίπου το 8% των παιδιών και εφήβων. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα.

Ωστόσο, πολλά παιδιά παραμένουν αδιάγνωστα για χρόνια, χάνοντας την ευκαιρία για έγκαιρη υποστήριξη, ακόμη κι όταν τα προειδοποιητικά σημάδια είναι ήδη παρόντα.

Σε νέα μελέτη του Duke Health, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναλύουν τακτικά ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και να εκτιμούν την πιθανότητα ενός παιδιού να αναπτύξει ΔΕΠΥ, πολύ πριν από μια τυπική διάγνωση.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Mental Health, δείχνουν ότι μοτίβα κρυμμένα σε καθημερινά ιατρικά δεδομένα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς να εντοπίζουν παιδιά που χρειάζονται έγκαιρη αξιολόγηση και παρακολούθηση.

«Έχουμε αυτή την απίστευτα πλούσια πηγή πληροφοριών στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία», δήλωσε ο Έλιοτ Χιλ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας δεδομένων στο Τμήμα Βιοστατιστικής και Βιοπληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Duke University.

«Η ιδέα ήταν να δούμε αν μοτίβα μέσα σε αυτά τα δεδομένα μπορούν να μας βοηθήσουν να προβλέψουμε ποια παιδιά θα διαγνωστούν αργότερα με ΔΕΠΥ, πολύ πριν συμβεί αυτή η διάγνωση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πώς προβλέπει ο αλγόριθμος τον κίνδυνο και πόσο ακριβής είναι;

Οι ερευνητές ανέλυσαν ιατρικά αρχεία περισσότερων από 140.000 παιδιών, τόσο με όσο και χωρίς ΔΕΠΥ, εκπαιδεύοντας ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζει μοτίβα από τη γέννηση έως την πρώιμη παιδική ηλικία.

Το σύστημα έμαθε να εντοπίζει συνδυασμούς αναπτυξιακών, συμπεριφορικών και κλινικών συμβάντων που συχνά εμφανίζονται χρόνια πριν από τη διάγνωση.

Η ακρίβειά του ήταν υψηλή στην εκτίμηση κινδύνου για παιδιά ηλικίας πέντε ετών και άνω, με σταθερά αποτελέσματα ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα ή ασφαλιστική κάλυψη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νωρίτερη διάγνωση και υποστήριξη, κάτι που συνδέεται με καλύτερες σχολικές, κοινωνικές και υγειονομικές επιδόσεις.

«Τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να δυσκολεύονται πολύ όταν οι ανάγκες τους δεν αναγνωρίζονται και δεν υπάρχουν κατάλληλες υποστηρικτικές δομές», δήλωσε η Ναόμι Ντέιβις, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς και μία από τις συγγραφείς της μελέτης. «Η έγκαιρη και τεκμηριωμένη παρέμβαση είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων τους και τη μελλοντική τους εξέλιξη».

Μπορεί να αντικαταστήσει τους γιατρούς;

Οι ερευνητές τονίζουν ότι το εργαλείο δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους γιατρούς ούτε να δώσει οριστική διάγνωση.

«Αυτό δεν είναι ένας γιατρός τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε ο Μάθιου Ένγκελχαρντ από το Duke. «Είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους κλινικούς γιατρούς να κατευθύνουν καλύτερα τον χρόνο και τους πόρους τους, ώστε τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια να μη μένουν χωρίς φροντίδα ή να περιμένουν χρόνια για απαντήσεις».

Η ομάδα σημείωσε επίσης ότι παρόμοιες προσεγγίσεις με τεχνητή νοημοσύνη εξετάζονται για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων και των αιτιών ψυχικών διαταραχών στους εφήβους.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), τα συχνά συμπτώματα της ΔΕΠΥ σε παιδιά περιλαμβάνουν εύκολη διάσπαση προσοχής, δυσκολία στην ακρόαση, λησμοσύνη καθημερινών υποχρεώσεων και έντονη κινητικότητα, όπως ανησυχία ή συνεχές κούνημα χεριών και ποδιών.

Πιστεύεται επίσης ότι η διαταραχή δεν διαγιγνώσκεται επαρκώς στα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια, εν μέρει επειδή τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν συμπτώματα απροσεξίας, τα οποία μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Με πληροφορίες από euronews.com 

«Μη με λες τεμπέλη»: Όλη η αλήθεια για τις μαθησιακές δυσκολίες

Ψυχή & Σώμα / «Μη με λες τεμπέλη»: Όλη η αλήθεια για τις μαθησιακές δυσκολίες

Πίσω από μαθησιακές δυσκολίες δεν υπάρχουν «ταμπέλες» αλλά παιδιά που προσπαθούν, και συχνά παρεξηγούνται. Η δρ. Ελένη Λιβανίου εξηγεί τι σημαίνει να μαθαίνεις διαφορετικά και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ένα παιδί από το στίγμα.
ΤΖΟΥΛΗ ΑΓΟΡΑΚΗ

Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Τech & Science / Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Το Magic Layers, νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Canva, φέρεται να αντικαθιστούσε τη λέξη «Palestine» με «Ukraine» σε σχέδια χρηστών. Η εταιρεία είπε ότι διόρθωσε το πρόβλημα και προσθέτει νέους ελέγχους για να μην επαναληφθεί.
THE LIFO TEAM
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Τech & Science / Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε αιτήσεις για την κατοχύρωση δύο ηχητικών αποσπασμάτων της φωνής της και μίας φωτογραφίας της από τη σκηνή, σε μια κίνηση που συνδέεται με την ανησυχία για AI deepfakes, ψεύτικες διαφημίσεις και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της εικόνας της.
THE LIFO TEAM
Οι influencers αντικαθιστούν τον εαυτό τους με AI κλώνους

Τech & Science / Οι influencers αντικαθιστούν τον εαυτό τους με AI κλώνους

Από τον Κάμπι Λέιμ μέχρι τον Άντι Κόεν, τα AI «ψηφιακά δίδυμα» δημιουργών και celebrities γίνονται το νέο προϊόν για brands, πλατφόρμες και talent agencies. Η υπόσχεση είναι λιγότερο burnout και περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες. Ο κίνδυνος, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερος: οι creators να χάσουν τον έλεγχο της ίδιας τους της εικόνας.
THE LIFO TEAM
Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Τech & Science / Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Η τεχνητή νοημοσύνη υπογράφει πλέον το 44% των νέων uploads στο Deezer, όμως πίσω από τα 75.000 καθημερινά tracks κρύβεται ένα παράδοξο: η πραγματική ακροαματικότητα παραμένει οριακή, ενώ τα περισσότερα streams αποδεικνύονται πλασματικά, αφήνοντας τους δημιουργούς χωρίς έσοδα.
THE LIFO TEAM
Τech & Science / «Η χελώνα και ο λαγός»: θα νικήσει η Κίνα τις ΗΠΑ στον «αγώνα» επιστροφής στη Σελήνη;

Οι αντίπαλες υπερδυνάμεις εντείνουν τις προετοιμασίες για μια επανδρωμένη προσγείωση στη Σελήνη, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά το πρώτο βήμα στον φυσικο δορυφόρο της Γης
THE LIFO TEAM
Τech & Science / Από τις γλυκοπατάτες έως τις μέλισσες: Πώς οι κάτοικοι των Φίτζι «προβλέπουν» τους κυκλώνες

Στα νησιά Φίτζι οι κάτοικοι εξακολουθούν να «διαβάζουν» τη φύση για να προβλέψουν την έλευση κυκλώνων, αξιοποιώντας μια παραδοσιακή γνώση που συναντά πλέον τη σύγχρονη επιστήμη
THE LIFO TEAM
 
 