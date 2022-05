Το Curiosity της NASA δεν εντόπισε τελικά «μυστική πόρτα» εξωγήινων στον Άρη

Μία πρόσφατη εικόνα του Curiosity της NASA από τον Άρη ήταν αρκετή για οδηγήσει σε εικασίες περί εξωγήινης ζωής.

Φωτογραφία που έστειλε το ρόβερ δείχνει εικόνα από τον Άρη που απεικονίζει μία περίεργη μορφοποίηση στους βράχους, με αρκετούς να σπεύδουν να μιλήσουν για εξωγήινη ζωή.

Οι ακατέργαστες εικόνες καταγράφηκαν από το την κάμερα του Curiosity στις 7 Μαΐου.

Πολλοί έκαναν λόγο για μία είσοδο σε μια μυστική υπόγεια σήραγγα, που είχε δημιουργηθεί από εξωγήινους. Όμως η ομάδα UFO of Interest κατέρριψε το όνειρο.

«Παρακολουθώντας την εικόνα ως μέρος ολόκληρου του μωσαϊκού, μπορούμε να δούμε αυτή τη μικρή κόγχη σε έναν βράχο μαζί με άλλες ρωγμές, σχήματα και άλλα διαβρωτικά χαρακτηριστικά σε όλη αυτή την επιφάνεια του βράχου», έγραψε το UFO of Interest στο Twitter την Τετάρτη.

Στην πραγματικότητα η «πόρτα» των εξωγήινων δεν ήταν τίποτα άλλο από σκιές που πέφτουν από διαφορετικές γωνίες.

Ένας άλλος διαβρωμένος βράχος μπορεί να μοιάζει με ψάρι. Ένας άλλος ενδεχομένως να μοιάζει με το προφίλ ενός προσώπου. Οι φωτογραφίες σε μεγέθυνση μπορούν να κάνουν τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά να φαίνονται μεγάλα, σχολιάζει το cnet.com.

Η «πόρτα» μπορεί να είναι εντελώς αδιάφορη αν οι σκιές πέσουν από διαφορετική γωνία, όπως σημειώνει.

«Αλλά ίσως το πιο μαγικό στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα ρομπότ να τριγυρίζει στον κρατήρα Gale, στέλνοντας φωτογραφίες από έναν άλλο κόσμο» καταλήγει.

