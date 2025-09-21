ΤECH & SCIENCE
Το ChatGPT μπαίνει επίσημα στην Οξφόρδη: Πρόσβαση για κάθε φοιτητή και καθηγητή

Το ChatGPT Edu έχει σχεδιαστεί ειδικά για πανεπιστημιακή χρήση και προσφέρει αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων

Φωτ: EPA, αρχείου
Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακοίνωσε ότι γίνεται το πρώτο ίδρυμα στη Βρετανία που προσφέρει σε όλους τους φοιτητές και εργαζόμενους πρόσβαση στο ChatGPT Edu, την ειδική εκπαιδευτική έκδοση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.

Η απόφαση ακολουθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, στο οποίο περίπου 750 φοιτητές, καθηγητές και μέλη του προσωπικού σε διάφορες σχολές και κολλέγια χρησιμοποίησαν το σύστημα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε πενταετή συνεργασία που έχει ξεκινήσει η Οξφόρδη με την OpenAI από τον Μάρτιο.

Η αντιπρύτανης ψηφιακής στρατηγικής, καθηγήτρια Αν Τρέφεδεν, χαρακτήρισε την κίνηση «σημαντικό βήμα στη συνεχιζόμενη ψηφιακή μετάβαση του πανεπιστημίου». Όπως είπε, «υπάρχει τεράστιο δυναμικό να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για να επιταχύνουμε την έρευνα, να ενισχύσουμε την καινοτομία και να διευκολύνουμε ανακαλύψεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις».

Το ChatGPT Edu έχει σχεδιαστεί ειδικά για πανεπιστημιακή χρήση και προσφέρει αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες να παραμένουν εντός του ιδρύματος. Όλοι οι φοιτητές θα μπορούν να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο μελέτης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μάθηση και τη δημιουργία.

Η Τζέινα Ντεβάνι, επικεφαλής εκπαιδευτικών συνεργασιών της OpenAI, δήλωσε ότι «το πρόγραμμα της Οξφόρδης θέτει νέα πρότυπα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την ανώτατη εκπαίδευση». «Με την ευρεία διάθεση του ChatGPT Edu, η Οξφόρδη εξοπλίζει φοιτητές και προσωπικό με τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν αυτήν τη μετασχηματιστική τεχνολογία», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο θα οργανώσει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη χρήση του ChatGPT Edu και άλλων εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στη δεοντολογική χρήση, την κριτική σκέψη και την υπεύθυνη εφαρμογή.

Με πληροφορίες από BBC

