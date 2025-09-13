Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Η πασίγνωστη γελοιογραφία του Πίτερ Στάινερ για το διαδίκτυο που πρωτοδημοσιεύτηκε στο New Yorker το 1993 με το σκίτσο ενός σκύλου μπροστά σε υπολογιστή και τη φράση «Στο διαδίκτυο, κανείς δεν ξέρει ότι είσαι σκύλος» χρειάζεται σήμερα μια στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), το ερώτημα δεν είναι πλέον αν «γνωρίζουμε ότι μιλάμε με σκύλο», αλλά αν μπορούμε να διακρίνουμε αν συνομιλούμε με άνθρωπο ή με ρομπότ.

Η νέα ψηφιακή εποχή του διαδικτύου χαρακτηρίζεται από την εντυπωσιακή άνοδο των «bots» – ψηφιακών οντοτήτων με τεχνητή νοημοσύνη που μιμούνται ανθρώπινη συμπεριφορά και αλληλεπιδρούν μέσω κειμένου ή φωνής. Τα εργαλεία αυτά, όπως το ChatGPT της OpenAI, έχουν ήδη ενσωματωθεί σε εκατομμύρια εφαρμογές, παρέχοντας υπηρεσίες από την απάντηση πελατών, τη σύνταξη κειμένων μέχρι την υποβοήθηση στην εκπαίδευση και την δημιουργία ψηφιακών avatar.

Facebook Twitter H γελοιογραφία του Πίτερ Στάινερ για το διαδίκτυο που πρωτοδημοσιεύτηκε στο New Yorker το 1993

Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι προκλήσεις της

Η ραγδαία εξάπλωση του ChatGPT, που από το λανσάρισμα του τον Νοέμβριο του 2022 αριθμεί σήμερα 700 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες εβδομαδιαία, καταδεικνύει την ταχύτητα και την έκταση της υιοθέτησης της ΤΝ παγκοσμίως. Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως τον κινητήρα μίας νέας εποχής γνώσης και οικονομικής ανάπτυξης, όπου οι ψηφιακοί μας βοηθοί θα αναλαμβάνουν καθήκοντα όπως οργάνωση διακοπών ή φορολογικές δηλώσεις.

Τεχνολογίες όπως τα chatbots ενσωματώνονται ήδη σε καθημερινά αντικείμενα, ακόμα και μέσω «έξυπνων» παιχνιδιών που προωθούν τη χρήση χωρίς οθόνες. Οι ειδικοί οραματίζονται έναν μέλλον όπου η ΤΝ λειτουργεί ως μέσο βελτίωσης των ανθρώπινων δυνατοτήτων και σχέσεων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τα σχολεία εγκαταλείπουν τις εργασίες για το σπίτι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις τάξεις

Παρά τις ενθουσιώδεις προοπτικές, η ΤΝ φέρνει μαζί της μεγάλες προκλήσεις. Ο καθηγητής Γιούβαλ Νόα Χαράρι αναφέρει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια «ξένη νοημοσύνη», ένας νέος τύπος που δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως και που μπορεί να παραποιήσει την ανθρώπινη αντίληψη για την πραγματικότητα.

Φιλόσοφοι όπως ο Ντάνιελ Ντένετ έχουν προειδοποιήσει ότι η δημιουργία «ψεύτικων ανθρώπων» μέσω της ΤΝ είναι ένα είδος βανδαλισμού, ικανό να απειλήσει τη δημοκρατία και την ελευθερία. Η εξάπλωση ψευδών ταυτοτήτων και η χρήση κλωνοποίησης φωνής αυξάνουν την ανησυχία για κυβερνοεγκλήματα και αθέμιτες πρακτικές.

Οι ειδικοί ασφάλειας τονίζουν ότι ο ψηφιακός κόσμος που ήδη ζούμε θα απαιτεί την προσοχή μας καθώς θα πρέπει να υποθέτουμε ότι κάθε ψηφιακό ον είναι δυνητικά «ψεύτικο» μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης είναι η αναξιοπιστία στην παραγωγή πληροφοριών. Τα σύγχρονα μοντέλα γλώσσας (LLMs) όπως το GPT λειτουργούν επιλέγοντας την πιο πιθανή απάντηση, όχι πάντα την ακριβή. Αυτή η τάση σε «ψευδαισθήσεις» ή κατασκευασμένα γεγονότα (hallucinations) ήδη προβληματίζει ειδικούς, επιστήμονες και ποινικούς.

Οι ερευνητές προτείνουν βελτιώσεις στην εκπαίδευση των μοντέλων ώστε να αναγνωρίζουν και να παραδέχονται την αβεβαιότητα, κάνοντας πιο συνετή τη χρήση τους. Η ιδέα ότι τα μοντέλα ΤΝ θα πρέπει να έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν αληθινές και διαφανείς πληροφορίες κερδίζει έδαφος, καθώς η παραγωγή «ανεύθυνης ομιλίας» θεωρείται απειλή για την επιστήμη, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή.

Κανονισμοί, εκπαίδευση και η ανθρώπινη ευθύνη προς τη νέα τεχνολογία

Η νομική πίεση για τον έλεγχο των ΤΝ μοντέλων αυξάνεται, με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να απαιτούν από τις εταιρείες να προστατεύσουν τα παιδιά από ακατάλληλο περιεχόμενο. Ωστόσο οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι στο ξεκίνημά της και ότι η υπερβολική ρύθμιση θα περιορίσει την καινοτομία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πιλοτικό πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία με τη συμβολή του Ιδρύματος Ωνάση

Επιστήμονες και εκπαιδευτικοί επισημαίνουν την ανάγκη για μια νέα ψηφιακή παιδεία που θα βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ΤΝ με υπευθυνότητα. Παραδείγματα όπως η Εσθονία, όπου χιλιάδες μαθητές μαθαίνουν να αξιοποιούν δημιουργικά αυτά τα εργαλεία, δείχνουν τον δρόμο.

Παράλληλα, η βελτίωση των εργαλείων και η εκπαίδευση τόσο των αλγορίθμων όσο και των χρηστών προβάλλουν ως αναγκαία, ώστε τα μοντέλα να παραμένουν «εργαλεία» που υπηρετούν την ανθρωπότητα χωρίς να την υποκαθιστούν ή να την παραπλανούν.

Η νέα ψηφιακή εποχή απαιτεί από όλους μας - κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες- να αναλογιστούμε όχι μόνο τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή, την οικονομία και την κοινωνία. Η σύγχρονη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι όπου αλληλεπιδρούμε με την ΤΝ, θα γνωρίζουμε ότι «μιλάμε με ένα bot» — και ότι το bot αυτό είναι ειλικρινές και αυθεντικό όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος.

Με πληροφορίες από Financial Times