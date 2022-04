BeReal, η νέα μανία της Gen Z: Ένα app καλεί να γίνουμε «αληθινοί»- σε 2 λεπτά και χωρίς φίλτρα

Μια νέα εφαρμογή social media, που ονομάζεται BeReal, έχει γίνει η τελευταία εμμονή της Gen Z- και όχι μόνο.

Το BeReal φτιάχτηκε το 2020, αλλά φαίνεται πως τώρα ήρθε η στιγμή του αφού τα downloads της εφαρμογής έχουν αυξηθεί κατά 315% από την αρχή της χρονιάς, καταλαμβάνοντας πλέον την τέταρτη θέση στη λίστα των social media apps με τις περισσότερες λήψεις, πίσω από το Instagram, το Snapchat και το Pinterest.

The @BeReal_App is fucking fire.



I joined 16 days ago.



I have deepened friendships



I have made new friends.



This is so great 😃