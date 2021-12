To Be My Eyes είναι μια δωρεάν εφαρμογή για smartphone που μπορεί μέσω της τεχνολογίας, να προσφέρει οπτική βοήθεια σε τυφλά άτομα ή όσους έχουν περιορισμένη όραση.

Επί της ουσίας, το application συνδέει τα άτομα με προβλήματα όρασης με εθελοντές και εταιρείες μέσω ζωντανού βίντεο, υποστηρίζοντάς τους στην καθημερινή ζωή.

Η εφαρμογή φέτος κέρδισε το βραβείο Apple Design Award για την καλύτερη εφαρμογή κοινωνικού αντίκτυπου του 2021.



Ιδρύθηκε από τον Δανό Hans Jørgen Wiberg, ο οποίος έχει και ο ίδιος προβλήματα όρασης. Μέσω της εργασίας του για τη Δανέζικη Ένωση Τυφλών, γνώρισε πολλά τυφλά άτομα που χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες βιντεοκλήσεων για να καλέσουν φίλους ή μέλη της οικογένειας για οπτική βοήθεια.

Εντυπωσιάστηκε από αυτή τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας, αλλά εντόπισε ένα σημαντικό ελάττωμα. Έπρεπε πάντα να επιλέξει ο χρήστης ένα συγκεκριμένο άτομο για να καλέσει. Πίστευε ότι θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι θα ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν οπτική υποστήριξη.

Ο Wiberg παρουσίασε την ιδέα του σε μια εκδήλωση startup στο Aarhus της Δανίας το 2012 και κατάφερε να συγκεντρώσει μια μικρή ομάδα, που θα βοηθούσε το Be My Eyes να γίνει πραγματικότητα.

Η ιδέα του υλοποιήθηκε και η εφαρμογή κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αποκλειστικά σε συσκευές iOS το 2015 και για συσκευές Android το 2017. Η κοινότητα Be My Eyes αποτελείται αυτήν τη στιγμή από περισσότερους από 350.000 χρήστες με προβλήματα όρασης και 5,3 εκατομμύρια εθελοντές σε όλο τον κόσμο.

Με την επέκταση της ενότητας «Εξειδικευμένη βοήθεια» το 2018, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν προσβάσιμη υποστήριξη πελατών μέσω της εφαρμογής Be My Eyes.

Η κοινότητα Be My Eyes μετρά πλέον και κορυφαίους κλάδους όπως η Google, η P&G, η Microsoft, το Spotify, η RiteAid, το LinkedIn και πολλά άλλα.

Η συμμετοχή στην κοινότητα είναι εύκολη για όποιον χρειάζεται οπτική βοήθεια ή θέλει να γίνει εθελοντής. Απλώς κατεβάζετε την εφαρμογή Be My Eyes από το App Store ή το Play Store και δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη. Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός, οι τυφλοί χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να συνδεθούν με έναν εθελοντή ή έναν από τους πολλούς συνεργάτες Εξειδικευμένης Βοήθειας μέσω της εφαρμογής.

Κατά την έναρξη μιας κλήσης προς έναν εθελοντή, ο καλών θα συνδεθεί με έναν εθελοντή που μιλά την ίδια γλώσσα. Ο εθελοντής θα έχει πρόσβαση στη ροή από την κάμερα του καλούντος, την οποία χρησιμοποιεί για να παρέχει οπτική βοήθεια. Οι τυφλοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν με εθελοντές για μια μεγάλη ποικιλία εργασιών.

Ο εθελοντής, από την άλλη, λαμβάνει μια ειδοποίηση στη συσκευή εάν κάποιος χρήστης με περιορισμένη όραση αναζητά υποστήριξη. Η ειδοποίηση αποστέλλεται σε πολλούς εθελοντές ταυτόχρονα και ο πρώτος που θα απαντήσει στην κλήση θα συνδεθεί με τον καλούντα.

Το 90% όλων των κλήσεων διαρκούν λιγότερο από 2 λεπτά, κάνοντας την εφαρμογή ένα γρήγορο και εύκολο μέσο για όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές.

Με πληροφορίες του Reasons to be Cheerful