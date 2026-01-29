Ατοπική δερματίτιδα και κλιματική αλλαγή: Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα επικεντρώθηκε στα άτομα με ατοπική δερματίτιδα (AD), τα οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν περισσότερη ενημέρωση γύρω από τη σχέση κλίματος και υγείας, ένα ζήτημα που, σύμφωνα με τα ευρήματα, σπάνια αντιμετωπίζεται από τους κλινικούς γιατρούς.

Τα στοιχεία προέρχονται από ερευνητική επιστολή που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στις 20 Ιανουαρίου στο JMIR Dermatology.

Ο Gunnar Mattson, M.P.H., M.D., από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο και οι συνεργάτες του, ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με ατοπική δερματίτιδα αντιλαμβάνονται και βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 326 ασθενείς, εκ των οποίων οι 207 ολοκλήρωσαν διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 80,2% των ερωτηθέντων ανέφερε, ότι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί παράγοντες επηρεάζουν την ατοπική τους δερματίτιδα. Οι βασικότεροι παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν η ακραία ζέστη και η κακή ποιότητα του αέρα, σε ποσοστά 75,8% και 39,1% αντίστοιχα.

Μεταξύ των πιο συχνών επιπτώσεων που καταγράφηκαν περιλαμβάνονταν η αυξημένη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, οι πιο έντονες εξάρσεις συμπτωμάτων, η «προσβολή» μεγαλύτερων περιοχών του δέρματος, καθώς και αλλαγές στις καθημερινές συμπεριφορές των ασθενών (81,2%, 80,7%, 67,1% και 62,8% αντίστοιχα).

Ατοπική δερματίτιδα: Οι περισσότεροι δερματολόγοι δεν αναφέρονται στους περιβαλλοντικούς παράγοντες

Συνολικά, το 86,5% των συμμετεχόντων εξέφρασε ενδιαφέρον να κατανοήσει καλύτερα πώς οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί παράγοντες επηρεάζουν την ατοπική δερματίτιδα. Ωστόσο, μόνο το 36,7% ανέφερε ότι ο/η δερματολόγος του/της έχει ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Ως πιο πολύτιμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κλίματος στην υγεία, αναδείχθηκαν η παροχή περισσότερων πληροφοριών, ο χρόνος κατά τις επισκέψεις για τον προγραμματισμό απέναντι σε περιβαλλοντικές εκθέσεις και οι περισσότερες δια ζώσης επισκέψεις (79,2%, 50,7% και 48,8% αντίστοιχα).

«Η μελέτη αυτή αναδεικνύει ένα χάσμα ανάμεσα στο πώς οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα βιώνουν τα κλιματικά ερεθίσματα και στο πόσο συχνά αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται στην κλινική φροντίδα», γράφουν οι συγγραφείς. «Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για εργαλεία και στρατηγικές που θα υποστηρίξουν τον διάλογο γύρω από το κλίμα και την υγεία στη δερματολογία».

Με πληροφορίες από MIR Dermatology, Medical Xpress