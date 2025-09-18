ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ασπιρίνη και καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής σε ασθενείς

Τι βρήκαν Σουηδοί ερευνητές - «Νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει την κλινική πρακτική»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ασπιρίνη και καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής σε ασθενείς Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Μια ημερήσια δόση ασπιρίνης μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής ορισμένων καρκίνων του παχέος εντέρου μετά από χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη σχετικά με τις προστατευτικές επιδράσεις του καθημερινού παυσίπονου.

Σουηδοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έλαβαν χαμηλή ημερήσια δόση ασπιρίνης μετά την αφαίρεση του όγκου τους, είχαν τις μισές πιθανότητες να υποτροπιάσουν τα επόμενα τρία χρόνια σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η μελέτη περιελάμβανε ασθενείς με καρκίνο των οποίων οι όγκοι έφεραν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις που τους καθιστούσαν ευάλωτους στις αντικαρκινικές ιδιότητες της ασπιρίνης. Περίπου το 40% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν τέτοιες μεταλλάξεις.

«Νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει την κλινική πρακτική», δήλωσε η καθηγήτρια Άννα Μάρτλινγκ, η οποία ηγήθηκε της μελέτης στο Ινστιτούτο Karolinska στη Στοκχόλμη. «Εάν είχατε αυτές τις μεταλλάξεις, ο κίνδυνος υποτροπής του καρκίνου μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%. Είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα».

Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, με περισσότερες από 40.000 περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί υποβάλλονται σε αφαίρεση όγκων, αλλά παρά τις προόδους στη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και τη χειρουργική επέμβαση, ο καρκίνος μπορεί να επιστρέψει εάν τα κύτταρα παραμείνουν πίσω.

Τα ποσοστά καρκίνου του εντέρου αυξάνονται παγκοσμίως σε άτομα κάτω των 50 ετών και, ενώ οι λόγοι είναι ασαφείς, οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι εμπλέκονται το πρόχειρο φαγητό, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και οι τοξίνες που παράγονται από τα βακτήρια του εντέρου.

Προηγούμενες δοκιμές έχουν δείξει ότι η ασπιρίνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα υψηλού κινδύνου λόγω κληρονομικών παθήσεων όπως το σύνδρομο Lynch. Αλλά δεν ήταν σαφές εάν το φάρμακο μείωσε τις πιθανότητες επανεμφάνισης του καρκίνου μετά από χειρουργική επέμβαση.

Στη μελέτη της Μάρτλινγκ και των συνεργατών της συμμετείχαν πάνω από 3.500 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε αφαίρεση όγκων του παχέος εντέρου σε νοσοκομεία στη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Φινλανδία. Γενετικές εξετάσεις σε 2.980 από τους ασθενείς διαπίστωσαν ότι 1.103, ή το 37%, είχαν μεταλλάξεις σε γονίδια που αποτελούν μια βιολογική οδό που ονομάζεται PI3K, η οποία εμπλέκεται στον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Οι ασθενείς με τις μεταλλάξεις τυχαιοποιήθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν 160 mg ασπιρίνης την ημέρα ή εικονικό φάρμακο για τρία χρόνια μετά την επέμβαση. Όσοι λάμβαναν ασπιρίνη είχαν 55% λιγότερες πιθανότητες να υποτροπιάσει ο καρκίνος σε σχέση με όσους λάμβαναν εικονικό φάρμακο, σύμφωνα με τη δοκιμή.

Ασπιρίνη: Πώς προστατεύει από τον καρκίνο παχέος εντέρου

Το φάρμακο φαίνεται να προστατεύει από τον καρκίνο μειώνοντας τη φλεγμονή, παρεμβαίνοντας στην οδό PI3K και μειώνοντας τη δραστηριότητα των αιμοπεταλίων, τα οποία μπορούν να περιβάλλουν τα καρκινικά κύτταρα και να τα κρύβουν αποτελεσματικά από το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς.

Η Μάρτλινγκ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα τόνισαν την ανάγκη διεξαγωγής γενετικών εξετάσεων σε όλους τους καρκίνους του παχέος εντέρου, ώστε οι ασθενείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ασπιρίνη να μπορούν να λάβουν το φάρμακο. «Είναι ένα ευρέως διαθέσιμο φάρμακο που είναι εξαιρετικά φθηνό», είπε.

Η ασπιρίνη κυκλοφορεί στην αγορά για περισσότερο από έναν αιώνα, αλλά η μακροχρόνια λήψη του φαρμάκου εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους.

Στη μελέτη, τέσσερις ασθενείς είχαν «σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες» που ενδεχομένως συνδέονται με την ασπιρίνη, συμπεριλαμβανομένης αλλεργικής αντίδρασης, γαστρεντερικής αιμορραγίας και αιμορραγίας στον εγκέφαλο. Τέσσερις ασθενείς πέθαναν και στα δύο σκέλη της μελέτης, με ένα θανατηφόρο περιστατικό πιθανώς να προκλήθηκε από την ασπιρίνη.

Λεπτομέρειες δημοσιεύονται στο New England Journal of Medicine.

Η Δρ. Catherine Elliott, διευθύντρια έρευνας στο Cancer Research UK, δήλωσε: «Η πρόληψη των κρουσμάτων καρκίνου σώζει ζωές και η εύρεση νέων τρόπων για να γίνει αυτό είναι το κλειδί για τις προσπάθειές μας να νικήσουμε τον καρκίνο. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, η χαμηλή δόση ασπιρίνης μπορεί να προσφέρει προστασία από τον καρκίνο του εντέρου».

«Η μελέτη CaPP3 που χρηματοδοτήθηκε από το Cancer Research UK έδειξε παρόμοιο αποτέλεσμα σε άτομα που ζουν με σύνδρομο Lynch, μια κληρονομική πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου και άλλων τύπων καρκίνου. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες, υψηλής ποιότητας μελέτες όπως το CaPP3 και αυτή η πρόσφατη έρευνα για να επιβεβαιώσουμε ποιος θα ωφεληθεί περισσότερο από τη λήψη ασπιρίνης για να τους βοηθήσει να ζήσουν μεγαλύτερη και καλύτερη ζωή, απαλλαγμένοι από τον φόβο του καρκίνου» συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από Guardian

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Τech & Science / Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Λαμβάνει υπόψη το ιατρικό ιστορικό, βασικά δημογραφικά στοιχεία και παράγοντες τρόπου ζωή ώστε να εκτιμήσει αν και πότε μπορεί να εμφανιστούν παθήσεις όπως καρκίνος, διαβήτης και καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα
LIFO NEWSROOM
Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Τech & Science / Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Το ηλιακό φως «βομβαρδίζει» το φεγγάρι με Ήλιο-3 εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια - Επειδή η Σελήνη δεν έχει μαγνητικό πεδίο, το ισότοπο παραμένει στην επιφάνεια, αντίθετα με τη Γη, όπου απορρίπτεται στο διάστημα
LIFO NEWSROOM
Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Τech & Science / Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Η μελέτη αποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για την επιτάχυνση επαγγελματικών διαδικασιών αλλά και για να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

Τech & Science / Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

H λειτουργία «Live Translation with AirPods», που αποτελεί μέρος του Apple Intelligence, δεν θα ενεργοποιείται εάν ο χρήστης βρίσκεται εντός ΕΕ και ο λογαριασμός Apple ανήκει σε περιοχή της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Τech & Science / Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, περίπου 115.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν ήδη στην Αιθιοπία, από τα 1,5 εκατομμύρια συνολικά οχήματα στη χώρα, με στόχο να φτάσουν τα 500.000 μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Τech & Science / Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Η σύγχρονη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι όπου αλληλεπιδρούμε με την ΤΝ, θα γνωρίζουμε ότι «μιλάμε με ένα bot» — και ότι το bot αυτό είναι ειλικρινές και αυθεντικό όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος
LIFO NEWSROOM
Σπάνια απολιθώματα στην Καισάρεια: Κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών σε άριστη κατάσταση

Τech & Science / Σπάνια απολιθώματα στην Καισάρεια: Κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών σε άριστη κατάσταση

Συγκλονιστική ανακάλυψη στην Καισάρεια: τρία κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών βρέθηκαν άθικτα, μαζί με απολιθώματα ρινόκερων, σμιλόδοντα και τριδάκτυλων αλόγων - Η «ζώνη των ελεφάντων» αλλάζει την παλαιοντολογική ιστορία της περιοχής
LIFO NEWSROOM
 
 