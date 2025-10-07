Απόψε στον νυχτερινό ουρανό η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025

Ένα μοναδικό θέαμα αναμένεται να αντικρίσουμε απόψε στον αθηναϊκό ουρανό, λόγω της πανσελήνου του Οκτωβρίου.

Το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό «το φεγγάρι της Συγκομιδής», όπως ονομάζεται η πανσέληνος του Οκτώβρη, λόγω της φθινοπωρινής ισημερίας και των αγροτικών παραδόσεων.

Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς. Συγκεκριμένα είναι η πρώτη μετά τον Νοέμβριο του 2024 και θα ακολουθήσουν ακόμη δύο για το 2025, μία τον επόμενο μήνα και μία το Δεκέμβριο.

Υπερπανσέληνος, ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά στη Γη στο ελλειπτικό της πέρασμα (το περίγειο), με αποτέλεσμα να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το κανονικό.

Όπως αναφέρει η NASA για το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους, χαρίζοντας ένα σπάνιο θέαμα.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο φάσεων της Σελήνης για την Αθήνα, η Σελήνη θα ανατείλει σήμερα στον αθηναϊκό ουρανό στις 19:00 το απόγευμα. Θα αρχίσει να εμφανίζεται χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα και από τις 19:20–19:30 και μετά, θα ανέβει αρκετά ψηλά και θα φαίνεται καθαρά.