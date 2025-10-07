ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Απόψε στον νυχτερινό ουρανό η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025

Η Σελήνη θα βρεθεί πολύ κοντά στη Γη, με αποτέλεσμα να φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το κανονικό, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Απόψε θα κάνει την εμφάνισή της η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Ένα μοναδικό θέαμα αναμένεται να αντικρίσουμε απόψε στον αθηναϊκό ουρανό, λόγω της πανσελήνου του Οκτωβρίου.

Το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό «το φεγγάρι της Συγκομιδής», όπως ονομάζεται η πανσέληνος του Οκτώβρη, λόγω της φθινοπωρινής ισημερίας και των αγροτικών παραδόσεων.

Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς. Συγκεκριμένα είναι η πρώτη μετά τον Νοέμβριο του 2024 και θα ακολουθήσουν ακόμη δύο για το 2025, μία τον επόμενο μήνα και μία το Δεκέμβριο.

Υπερπανσέληνος, ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά στη Γη στο ελλειπτικό της πέρασμα (το περίγειο), με αποτέλεσμα να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το κανονικό.

Όπως αναφέρει η NASA για το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους, χαρίζοντας ένα σπάνιο θέαμα.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο φάσεων της Σελήνης για την Αθήνα, η Σελήνη θα ανατείλει σήμερα στον αθηναϊκό ουρανό στις 19:00 το απόγευμα. Θα αρχίσει να εμφανίζεται χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα και από τις 19:20–19:30 και μετά, θα ανέβει αρκετά ψηλά και θα φαίνεται καθαρά.

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ChatGPT: Πατέρας παρέκαμψε σε 5 λεπτά τα φίλτρα ασφαλείας για εφήβους

Τech & Science / ChatGPT: Πατέρας παρέκαμψε σε 5 λεπτά τα φίλτρα ασφαλείας για εφήβους

Το ChatGPT παρουσίασε νέους γονικούς ελέγχους, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: τα παιδιά μπορούν να τους παρακάμψουν εύκολα - Οι ανησυχίες για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ψυχική υγεία των εφήβων φουντώνουν, ενώ οι αρχές ζητούν αυστηρότερη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη
LIFO NEWSROOM
VIOLOGIKA OPLA VIOTROMOKRATIA TEHNITI NOIMOSINI

Τech & Science / Βιοτρομοκρατία: Ερευνητές προειδοποιούν για επικίνδυνες παραλλαγές πρωτεϊνών μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ερευνητές προειδοποιούν για αυξανόμενες απειλές βιοτρομοκρατίας λόγω AI και συνθετικής βιολογίας, εντοπίζοντας κρίσιμη ευπάθεια σε λογισμικό βιοασφάλειας
LIFO NEWSROOM
Long Covid: Παιδιά και έφηβοι έχουν διπλάσιο κίνδυνο επιπλοκών μετά από δεύτερη μόλυνση

Τech & Science / Long Covid: Παιδιά και έφηβοι έχουν διπλάσιο κίνδυνο επιπλοκών μετά από δεύτερη μόλυνση

Μεταξύ των παθήσεων που σχετίζονται με τη long Covid στα παιδιά και τους έφηβους, η μυοκαρδίτιδα ήταν η πιο συχνή, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται έπειτα από τη δεύτερη λοίμωξη Covid
LIFO NEWSROOM
 
 