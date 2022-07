Wimbledon: Πριν 15 μήνες γέννησε το δεύτερο παιδί της- Τώρα είναι στις «4» Γκραν Σλαμ, για πρώτη φορά στα 34 της

Πριν από 15 μήνες η Τατιάνα Μαρία έφερνε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Σήμερα, πανηγυρίζει την πρόκρισή της στις «4» του Wimbledon. Αυτή είναι η πρώτη φορά που περνά σε ημιτελικό Γκραν Σλαμ, κάτι που πέτυχε στα 34 χρόνια της.

Η Τατιάνα Μαρία έκανε την ανατροπή την Τρίτη για να νικήσει την επίσης Γερμανίδα Γιούλε Νιμάιερ με 4-6, 6-2, 7-5. «Έχω ανατριχιάσει ολόκληρη!», παραδέχθηκε μετά το ματς η τενίστρια που βρίσκεται στο Νο103 της παγκόσμιας κατάταξης.

Μέχρι τώρα, η 34χρονη είχε φτάσει μόνο μέχρι τον τρίτο γύρο Γκραν Σλαμ. Επίσης, πήγε στο Wimbledon δίχως να έχει πετύχει νίκη σε major τουρνουά από το US Open του 2018. Αλλά κατάφερε να πετύχει αυτό που η ίδια χαρακτήρισε τρελό.

Τον Απρίλιο του 2021 γέννησε την κόρη της Σεσίλια, το δεύτερο παιδί της, καθώς έχει και την 8χρονη Σάρλοτ. Επέστεψε στο τουρ τρεις μήνες αργότερα, αλλά μέχρι και τον φετινό Μάρτιο ήταν εκτός των πρώτων 250 τενιστριών της παγκόσμιας κατάταξης.



Τώρα, είναι μία από τις μόλις έξι αθλήτριες που έχουν περάσει στις «4» Γκραν Σλαμ αφότου έχουν συμπληρώσει τα 34 χρόνια τους. Κάτι που έχουν ήδη πετύχει οι Βένους και Σερέλα Γουίλιαμς, Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, Κρις Έβερτ και Μπίλι Τζιν Κινγκ.

The winning moment 🤩

The embrace at the net 🥰

A standing ovation 🙌@Maria_Tatjana | #Wimbledonpic.twitter.com/wSAib7BjsE