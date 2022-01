Τρίτος στην ψηφοφορία για το φετινό All-Star Game, αναδείχτηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak συγκέντρωση 2.145.835 ψήφους.

Ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στέφεν Κάρι και ο επιθετικός των Μπρούκλιν Νετς, Κέβιν Ντουράντ, ηγούνται των πρώτων αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των οπαδών για τον αγώνα All-Star του NBA που θα γίνει στο Κλίβελαντ.

Ο δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ και τρεις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, Κάρι, ο οποίος τον περασμένο μήνα κατέρριψε το ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ συγκέντρωσε 2.584.623 ψήφους.

Ο MVP του NBA το 2014, Ντουράντ και δύο φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, ηγείται της Ανατολικής Περιφέρειας και συγκαταλέγεται δεύτερος στη λίστα με 2.360.435 ψήφους.

Ο 71ος αγώνας NBA All-Star θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου στο Κλίβελαντ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων του All-Star προκύπτει κατά 50% από τους οπαδούς και 25% από κάθε παίκτη και ένα πάνελ αθλητικών μέσων.

Το αστέρι των Los Angeles Lakers, ΛεΜπρόν Τζέιμς, τέσσερις φορές MVP και τέσσερις φορές πρωταθλητής, ακολουθεί με 2.018.725 ψήφους ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει με 1.487.598 ψήφους ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν των Σικάγο.

Η επόμενη ψηφοφορία θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου.

