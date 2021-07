Τρεις Αμερικανοί ξιφομάχοι εμφανίστηκαν φορώντας ροζ μάσκες στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο, έπειτα από τις καταγγελίες σε βάρος συναθλητή τους για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Οι Τζέικ Χόιλ, Κέρτις ΜακΝτόουαλντ και Γέσερ Ραμίρεζ, μέλη της αμερικανικής ομάδας του επέ στην ξιφασκία, εμφανίστηκαν με ροζ μάσκες πριν από τον αγώνα, την Παρασκευή. Ο Άλεξ Χάντζιτς, σε βάρος του οποίου έχουν γίνει οι καταγγελίες, ήταν το μόνο μέλος της ομάδας που δεν έβαλε ροζ μάσκα.

clearer pictures of the three Tean USA men's épée Olympians wearing pink masks as a show of support for women in fencing https://t.co/GgSOdfl0rs pic.twitter.com/iSIBmblI3x