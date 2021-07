Τόκιο 2020: Η είσοδος της ελληνικής ομάδας στο Ολυμπιακό Στάδιο με σημαιοφόρους Πετρούνια και Κορακάκη

Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο είναι σε πλήρη εξέλιξη και, όπως προέβλεπε το πρωτόκολλο, η πρώτη ομάδα που μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν φυσικά η ελληνική.

Φέτος είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που σε κάθε αποστολή κρατούν δύο αθλητές τη σημαία της χώρας τους στην Τελετή Έναρξης. Σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής είναι η Άννα Κορακάκη και ο Λευτέρης Πετρούνιας.

«H κορυφαία στιγμή εθνικής υπερηφάνειας. Η ελληνική σημαία στα χέρια των Ολυμπιονικών μας Αννας Κορακάκη και Λευτέρη Πετρούνια μπαίνει πρώτη στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, στην Τελετή Εναρξης. Πάμε #TeamHellas @Petrounias_E @KorakakiAnna», έγραψε στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Αμέσως μετά την ελληνική ομάδα, ακολούθησε εκείνη των προσφύγων. Η παρέλαση συνεχίζεται ως αυτή την ώρα καθώς αθλητές από 206 χώρες και ανεξάρτητες περιοχές συμμετέχουν στους φετινούς, διαφορετικούς Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω πανδημίας.

Με ιδιαίτερο τρόπο υποδέχτηκε ο επίσημος λογαριασμός του Tokyo2020 τους αθλητές από την Αυστραλία που πρόσφατα εξασφάλισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032. Γράφοντας αγγλικά με αυστραλιανό «ιδίωμα», οι διαχειριστές σχολίασαν «τα λέμε το 2032».

Yeah nah, coupla' athletes in here ay 😏



See ya in 2032 😉#Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics | @AUSOlympicTeam pic.twitter.com/dFekXmHSWt