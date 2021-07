Τόκιο 2020: Λεπτό προς λεπτό, εικόνες από την φαντασμαγορική τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Ζωντανά η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

Περισσότεροι από 14.400 αθλητές από 206 χώρες δίνουν το «παρών» στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, οι οποίοι διεξάγονται με έναν χρόνο καθυστέρηση εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ουσιαστικά άδεια στάδια λόγω της πανδημίας.

Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο κηρύσσει την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο του παππού του, ο οποίος είχε ανοίξει τους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες που φιλοξενήθηκαν στο Τόκιο, το 1964. Μετά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ιαπωνίας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της πανδημίας.

Φέτος είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που σε κάθε αποστολή κρατούν δύο αθλητές τη σημαία της χώρας τους στην Τελετή Έναρξης. Σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής είναι η Άννα Κορακάκη και ο Λευτέρης Πετρούνιας. Με βάση το πρωτόκολλο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής η πρώτη ομάδα που μπήκε στο στάδιο ήταν η ελληνική.

It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes 👋



As is custom, Greece🇬🇷 are the first nation to enter the Olympic Stadium at the #OpeningCeremony #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/U09CCsCwtY