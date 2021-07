Η Hend Zaza από τη Συρία είναι μόλις 12 ετών. Αυτό όμως, δεν την εμπόδισε να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Έτσι η Hend έγινε η νεότερη αθλήτρια που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Κατά έναν χρόνο μεγαλύτερη, μόλις στα 13 της χρόνια ακολουθεί η Sky Brown, η γεννημένη στην Ιαπωνία, Βρετανίδα, που αγωνίζεται στο skateboard.

Στον αντίποδα η 66χρονη Mary Hanna, η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια που θα αγωνιστεί στους θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες του 2021. Αγωνίζεται στην ιππασία για την ομάδα της Αυστραλίας και φέτος είναι η έβδομη συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ξεκίνησε να ιππεύει από από τα 4 της χρόνια, αλλά η πρώτη της συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν το 1996. Είναι η δεύτερη γηραιότερη γυναίκα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, με την συναθλήτριά της στην ιππασία την Βρετανίδα Lorna Johnstone, που συμμετείχε στους αγώνες του 1972 στα 70 της χρόνια.

Στην πραγματικότητα, το ιππικό τμήμα των Αγώνων, έχει αρκετούς αθλητές με μεγαλύτερη ηλικία από τη συνηθισμένη. Μεταξύ αυτών οι Andrew Hoy από την Αυστραλία (62), Geir Gulliksen από τη Νορβηγία (61), Abdelkebir Ouaddar από το Μαρόκο (59) και ο Αμερικανός, Phillip Dutton (57).

Σύμφωνα με το AARP, άλλοι αθλητές που θα αγωνιστούν στους αγώνες του Τόκιο περιλαμβάνουν τον Σαντιάγκο Λάνγκ (59) της ιστιοπλοϊκής ομάδας της Αργεντινής, τον Σαβέιτ Στριχάπορν (58) της ομάδας σκοποβολής της Ταϊλάνδης, τον Νια Σια Λιαν (58) της ομάδας πινγκ-πονγκ του Λουξεμβούργου, τον Abdullah Al-Rashidi (57) της ομάδας σκοποβολής του Κουβέιτ και τον Enrique Figueroa (57) της ιστιοπλοϊκής ομάδας του Πουέρτο Ρίκο.

H περίπτωση της 12χρονης Hend Zaza

Όταν η Hend ήταν μόλις πέντε ετών έπιασε για πρώτη φορά στα χέρια της ρακέτα του πινγκ-πονγκ. Επτά χρόνια αργότερα, είναι το νεότερο άτομο που αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Έγινε διάσημη στα 11 της χρόνια, πέρυσι, όταν νίκησε την κατά πολύ μεγαλύτερή της και πιο έμπειρη Λιβανέζα αντίπαλό της στο πρωτάθλημα της Δυτικής Ασίας. Εκεί πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Είναι η μόνη γυναίκα της αποστολή σε μία ομάδα έξι ατόμων που αγωνίζεται για το τέταρτο μετάλλιο της πατρίδας της.

Το Σάββατο, θα ξεκινήσει τον αγώνα της για μία διάκριση, απέναντι στην 39χρονη Αυστριακή Liu Jia στον προκαταρκτικό γύρο των singles των γυναικών.

Η 12χρονη αναμένεται να γίνει η νεότερη Ολυμπιονίκης, μετά την 11χρονη Beatrice Hustiu, που συμμετείχε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στο πατινάζ.

Ο προπονητής της Adham Jumaan είπε ότι ανακάλυψε την 12χρονη όταν ήταν μόλις πέντε ετών και ενώ μαινόταν ο πόλεμος στην Συρία.

Έπαιζε πινγκ πονγκ με τον μεγαλύτερο αδερφό της, τον Obeida, και ο ίδιος πρωταθλητή πινγκ-πονγκ, σε μια αίθουσα στη Χάμα.

«Με εντυπωσίασε η σωματική διάπλαση, τα γρήγορα αντανακλαστικά της και η διαίσθησή της», είπε. «Ήταν προικισμένη», πρόσθεσε.

Βλέποντας ότι ήταν έξυπνη, αποφασισμένη και φιλόδοξη, ξεκίνησε με καθημερινές προπονήσεις μαζί της στο ίδιο αθλητικό κέντρο.

Μόλις επτά μήνες αργότερα, η Hend τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα παίδων της Συρίας του 2015. Ήταν μόλις έξι ετών.

Από εκεί, και έπειτα ακολούθησαν μόνο επιτυχίες. Στην ηλικία των εννέα, είχε κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα για κάτω των 12 ετών, το πρωτάθλημα της Δυτικής Ασίας και το κύπελλο γυναικών στη Συρία.

Ο προπονητής της μίλησε και για τις δύσκολες συνθήκες στις προπονήσεις λόγω του πολέμου.

«Υπήρχαν διακοπές ρεύματος στην αθλητική αίθουσα. Μερικές φορές βρισκόμασταν μέσα για ώρες καθώς έξω υπήρχαν επιθέσεις με πυροβολισμούς» θυμάται.

«Και παλέψαμε για να πάρουμε βίζα ώστε να λάβουμε μέρος σε αγώνες στο εξωτερικό» λέει.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στη Συρία, αρκετές χώρες διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με τη συριακή κυβέρνηση και έκλεισαν τις αποστολές τους στη Δαμασκό.

Αλλά πέρυσι, η κινεζική Ολυμπιακή Επιτροπή κάλεσε την νεαρή αθλήτρια να πάει και να προπονηθεί με τους παίκτες της στην Κίνα μετά την άρση των περιορισμών κατά του κορωνοϊού.

Τώρα βρίσκεται στο Τόκιο με ελπίδες για μετάλλιο.

«Ονειρεύομαι να γίνω παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης» μια μέρα, λέει η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αλλά θέλω επίσης να τελειώσω τις σπουδές μου και να γίνω φαρμακοποιός».

#Syria-n 11-years-old Hend Zaza's qualified 4 Tokyo2020 Olympic after winning #WestAsia Olympic #TableTennis Qualification Tournament in #Jordan.

Zaza's set 2 be 1 of the youngest athletes competing at #Tokyo2020 after defeating 42-years-old #Lebanon's Mariana Sahakian.@ittfworld pic.twitter.com/2aIfc6vvhu