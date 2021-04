Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο τον τελικό του Μόντε Κάρλο και κατέκτησε τον παρθενικό τίτλο Masters της καριέρας του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις χρειάστηκε μόλις 71 λεπτά για να νικήσει τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 6-3 και να κατακτήσει τον πολυπόθητο τίτλο.





Έτσι, ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Μόντε Κάρλο χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ, με το τρόπαιο στα χέρια του αλλά και 1.000 βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη.

Στο Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς έγινε ο πρώτος Έλληνας τενίστας που κατακτά τον τίτλο σε τουρνουά Masters, μια τεράστια στιγμή για την καριέρα του, όπως επισημαίνει και η ΑΤP σε ανάρτηση στο Twitter. Μάλιστα, μετά τον θρίαμβό του η φωτογραφία του Τσιτσιπά «κοσμεί» τον επίσημο λογαριασμό του ATP Tour.

