Παρελθόν αποτελεί ο Λιονέλ Μέσι από τη Μπαρτσελόνα και με επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα λέει ότι ο Λιονέλ Μέσι δεν θα μείνει στην ομάδα «λόγω οικονομικών και διαρθρωτικών εμποδίων».

Ο 34χρονος άσος είναι ελεύθερος από την 1η Ιουλίου, οπότε και έληξε το συμβόλαιό του.

Δύο εβδομάδες αργότερα συμφώνησε για μείωση μισθού αλλά εξαρτιόταν από την διοίκηση αν θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά.

«Και τα δύο μέρη λυπούνται βαθιά που οι επιθυμίες του παίκτη και του συλλόγου δεν θα εκπληρωθούν τελικά» δήλωσε ο σύλλογος.

Η Μπαρτσελόνα δήλωσε ότι ο Μέσι ήταν έτοιμος να παρατείνει την 21χρονη καριέρα του με την ομάδα υπογράφοντας τη συμφωνία την Πέμπτη και κατηγορεί τη La Liga για την αποτυχία να το κάνει.

«Παρά το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα και ο Λιονέλ Μέσι έχουν καταλήξει σε συμφωνία και τη σαφή πρόθεση και των δύο μερών να υπογράψουν νέο συμβόλαιο σήμερα, αυτό δεν μπορεί να συμβεί λόγω οικονομικών και διαρθρωτικών εμποδίων [κανονισμοί της Ισπανικής La Liga]», ανέφερε ο σύλλογος.

«Η Μπαρτσελόνα εκφράζει ολόψυχα την ευγνωμοσύνη της στον παίκτη για τη συμβολή του στον σύλλογο και του εύχεται ό, τι καλύτερο για το μέλλον στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή».

