Τελικός Champions League: Ακυρώθηκε η πτήση τους, οπαδοί της Λίβερπουλ πήραν ταχύπλοο για τη Γαλλία

Την κατάσταση στα χέρια τους αποφάσισαν να πάρουν οπαδοί της Λίβερπουλ, όταν ενημερώθηκαν ότι ακυρώθηκε η πτήση τους για Παρίσι, όπου θα διεξαχθεί σήμερα ο μεγάλος τελικός του Champions League, με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ομάδα οπαδών των «Κόκκινων» χρησιμοποίησε ένα ταχύπλοο σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να φτάσει στη Γαλλία. Αρχικά ταξίδεψαν το βράδυ της Παρασκευής αεροπορικώς στη Νήσο Τζέρσεϊ που βρίσκεται στο στενό της Μάγχης κοντά στις ακτές της Νορμανδίας. Εκεί συναντήθηκαν με άλλους οπαδούς της Λίβερπουλ και όλοι μαζί έλαβαν την απόφαση να νοικιάσουν ένα ταχύπλοο σκάφος που τους μετέφερε στο Σαιν-Μαλό της Γαλλίας και από εκεί πήραν τρένο για το Παρίσι.

Liverpool fans cross the channel on a speed boat to make the Champions League Final after their EasyJet flight was cancelled 😂👏 pic.twitter.com/bItuTh9mjV