Συγκινητικό «αντίο» στον Πικέ στο κατάμεστο Καμπ Νόου - Με δάκρυα, αγκαλιές και αποθέωση

Το «Καμπ Νου» και οι φίλοι της Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησαν σε κλίμα συγκίνησης απόψε τον Χεράρδ Πικέ, που αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση μεσούσης της σεζόν, αγωνιζόμενος για τελευταία φορά στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής με την Αλμερία.

Ο Καταλανός στόπερ έγινε αλλαγή στο 84ο λεπτό, έβγαλε το περιβραχιόνιου του αρχηγού, αγκάλιασε τους συμπαίκτες», προτού καθίσει στον πάγκο εμφανώς συγκινημένος, με 92.000 θεατές να τον καταχειροκροτούν όρθιοι στο «Καμπ Νόου.

