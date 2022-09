Στον τελικό του Ευρωπαϊκού η εθνική πόλο γυναικών- «Ήρθε η ώρα για το χρυσό»

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης στο Σπλιτ προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο γυναικών, που επιβλήθηκε με 12-9 επί της Ιταλίας, στον ημιτελικό.

Το βράδυ της Παρασκευής (9/9), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στην Ισπανία, η οποία απέκλεισε την Ολλανδία με 10-7.

Η εθνική γυναικών επιστρέφει σε τελικό Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μετά το 2018, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη Βαρκελώνη. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα μετάσχει στον τελικό της διοργάνωσης.

«Η προπονήτριά μας είπε να παίξουμε με πάθος, όπως ξέρουμε, όπως έχουμε δουλέψει και θα έρθει το αποτέλεσμα. Έχουμε δουλέψει πολύ και το αποτέλεσμα φαίνεται. Θα παίξουμε και στον τελικό με πάθος, νομίζω ήρθε η ώρα για το χρυσό», δήλωσε η Ιωάννα Σταματοπούλου, που είχε ποσοστό αποκρούσεων 60%.

«Θέλαμε πάρα πολύ την πρόκριση. Η ομάδα μας αξίζει πάρα πολλά. Όλο το καλοκαίρι δουλέψαμε πολύ σκληρά, δεν μας βγήκε το Παγκόσμιο, τώρα θα το δείξουμε και στον τελικό και ο στόχος μας είναι βεβαίως το χρυσό μετάλλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάκριση. Και το 2018 φθάσαμε στον τελικό και δεν κατακτήσαμε το χρυσό, τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία», είπε από την πλευρά της συγκινημένη η Ελευθερία Πλευρίτου.

Εξαιρετική χαρακτήρισε την εμφάνιση των παικτριών της η Αλεξία Καμμένου, που υπογράμμισε ότι ήταν συγκεντρωμένες από την αρχή μέχρι το τέλος, κυρίως στην άμυνα. «Στην επίθεση έχουμε ταλέντο, αποδείξαμε πως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα», συμπλήρωσε.

«Όμως πρέπει να συγκεντρωθούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν μεγάλο τελικό, που μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε απέναντι στη κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία δεκαετία. Πρέπει να συνεχίσουμε με μια εξαιρετική εμφάνιση», τόνισε η Αλεξία Καμμένου.

«Αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο, έχει όλο το μέλλον μπροστά της, αρκεί να κάνουν τέτοιες νίκες, να πιστεύουν στον εαυτό τους, και όλα θα πάνε κατ’ ευχήν. Θα παίξουμε με ενθουσιασμό, χωρίς άγχος, ο τελικός είναι πρόκληση, και θα σταθούμε όπως πρέπει. Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να τα διεκδικεί όλα», συμπλήρωσε η ομοσπονδιακή προπονήτρια.

