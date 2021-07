Τα πράγματα ξεκίνησαν καλά για την αμερικανική ομάδα μπάσκετ που αγωνιζόταν χθες εναντίον της Γαλλίας, ωστόσο τελικά η δεύτερη επικράτησε κατά 83-76 στο σκορ, σπάζοντας το σερί 25 νικών των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς.

Ωστόσο τις εντυπώσεις στον αγώνα κέρδισε ένα ρομπότ μπασκετμπολίστας, που στο ημίχρονο βγήκε στο γήπεδο, βάζοντας συνεχώς καλάθια το ένα μετά το άλλο και αφήνοντας άφωνους τους θεατές.

Το ανθρωποειδές ρομπότ Cue με ύψος 2,09 μέτρα, που σχεδιάστηκε από υπαλλήλους της ιαπωνικής Toyota στον ελεύθερο χρόνο τους, έκανε επίδειξη δυνατοτήτων καταφέρνοντας να πετύχει το 100% από όσες βολές έριξε.

Το ρομπότ χρησιμοποιεί μια ποικιλία αισθητήρων και κάμερες για να υπολογίσει τη σωστή γωνία και τη δύναμη της βολής του, ενώ μπορεί επίσης να πετύχει και τρίποντα αλλά από στατική θέση, καθώς δεν μπορεί να κινηθεί.

Για την ιστορία, το 2019 είχε βάλει 2.020 καλάθια στη σειρά με ελεύθερες βολές, ενόψει τότε των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο που θα γίνονταν το 2020, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Making his Olympics debut, Mr. Robot 🤖 went for 3/3 at the half-time show! #Tokyo2020 #Basketball pic.twitter.com/GEFAJOve7d

France provided the goods with an upset against Team USA - but did you catch the new star of Olympic basketball on show at halftime? 🤖



It made sinking shots look easy! 🏀👀 #Tokyo2020https://t.co/ZB6KhZjvCk