Στέφανος Τσιτσιπάς για τη ροζ ρακέτα της Barbie: «Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε»

Με αφορμή την επερχόμενη ταινία για την Barbie ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε το δικό του σχόλιο για τη ροζ ρακέτα της Wilson.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε στο Twitter του για την ροζ ρακέτα της Wilson, την οποία δημιούργησε η εταιρεία για την επερχόμενη ταινία της Barbie.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναδημοσίευσε το tweet της Wilson για την «τέλεια ροζ ρακέτα τένις» που δημιουργήθηκε για την ταινία που θα βγει στις αίθουσες τον Ιούλιο. Αστειευόμενος ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις έγραψε: «Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε».

Η Wilson είναι χορηγός της ρακέτας του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον Έλληνα να χρησιμοποιεί μια ειδική Wilson Custom Blade 98. Η ρακέτα του έχει πάνω της ζωγραφισμένα τα χρώματα της ελληνικής εθνικής σημαίας.

Did not bring rollerblades but we did bring the perfect tennis racket💗#WilsonTennis #BarbieMovie https://t.co/cc5pM64Zcd pic.twitter.com/AWThsrzB9i