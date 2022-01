Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του στον αγώνα που ήταν προγραμματισμένο να δώσει σήμερα απέναντι στον Χούμπερτ Χούρκατζ, στο πλαίσιο του ATP Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

O 23χρονος τενίστας δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην αναμέτρηση λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Οι δύο τενίστες θα αναμετρώνταν για το δεύτερο ματσάρισμα της Ελλάδας με την Πολωνία.

Η απόσυρση του νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης οφείλεται σε τραυματισμό στον αγκώνα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στο λογαριασμό της διοργάνωσης στο Twitter.

Due to an elbow injury, Stefanos Tsitsipas has been replaced by Aristotelis Thanos for #TeamGreece in their second match against #TeamPoland.#ATPCup pic.twitter.com/qkTgknQjKE