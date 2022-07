Σιέρα Λεόνε: Διατάχθηκε έρευνα για δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες με συνολικό σκορ 187 γκολ - «Ανέφικτο»

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σιέρα Λεόνε (SLFA) ξεκίνησε έρευνα για δύο αγώνες της πρώτης κατηγορίας που ολοκληρώθηκαν με σκορ 91-1 και 95-0, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα ως «ανέφικτα».

Το σώμα που διοικεί το ποδόσφαιρο στη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής, ανέφερε ότι διερευνά αξιωματούχους και παίκτες που συμμετείχαν στους δύο αγώνες, στους οποίους η Gulf FC νίκησε την Koquima Lebanon με 91-1 και η Lumbenbu United ηττήθηκε με 95-0 από την Kahula Rangers.

Όπως προανήγγειλε η SLFA, θα επιδείξει μηδενική ανοχή για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αποτελεσμάτων ή οτιδήποτε σχετικό.

«Διαβεβαιώσαμε το κοινό πως το εν λόγω θέμα θα διερευνηθεί σε βάθος και όποιος κριθεί υπαίτιος, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πλήρη ισχύ του νόμου» σημείωσε η τοπική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Αν επιβεβαιωθούν, ωστόσο, τα δύο αυτά αποτελέσματα θα συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων που έχουν σημειωθεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το υψηλότερο θεωρείται ότι καταγράφηκε στη Μαδαγασκάρη το 2002 όταν η AS Adema κέρδισε τη SO l'Emyrne με 149-0. Οι παίκτες της SO l'Emyrne σκόραραν σκοπίμως το ένα αυτογκόλ μετά το άλλο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διαιτητικές αποφάσεις με τις οποίες διαφωνούσαν.

Με πληροφορίες από Reuters