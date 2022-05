Ρώμη: Κόντρα στον Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς στον τελικό- Έφτασε τις 1.000 νίκες ο Σέρβος

Αντιμέτωπος με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα βρεθεί σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στον τελικό του τουρνουά της Ρώμης.

Αποκλείοντας, με άνεση, τον Κάσπερ Ρουντ στον ημιτελικό (6-4, 6-3), ο Σέρβος έφτασε τις 1.000 νίκες στο τουρ. Έτσι, μπήκε σε ένα «κλαμπ» το οποίο περιλαμβάνει μόλις άλλους τέσσερις τενίστες. Τους Τζίμι Κόνορς, Ρότζερ Φέντερερ, Ιβάν Λεντλ και Ραφαέλ Ναδάλ.

«Έχω δει τον Ρότζερ και τον Ράφα να πετυχαίνουν αυτό το ορόσημο τα τελευταία χρόνια και ανυπομονούσα να φτάσω τις 1.000 νίκες. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που κέρδισα το πρώτο ματς μου στο τουρ. Ελπίζω να συνεχίσω και να έρθουν πολλές νίκες ακόμα», δήλωσε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Thank you 🧁! Thank you all for being on this journey with me thus far! ❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Blessed and privileged to have reached this milestone and hoping for many more victories to come 💪🏼😃



See you tomorrow Roma IDEMO !!



📸: Alex Pantling / Julian Finney #IBI22 pic.twitter.com/cgWNaW7n1Q