Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής σε μίτινγκ στην Ουψάλα, καθώς με «πτήση» στα 5,81 μ. έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που θα γίνει στο Βελιγράδι.

Ο 22χρονος αθλητής- που ήταν τέταρτος στο επί κοντώ στους Ολυμπιακούς αγώνες- βελτίωσε το ατομικό απόλυτο (σε ανοιχτό και κλειστό στίβο) ατομικό ρεκόρ του. Είχε περάσει τα 5,80 στο Τόκιο το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το 2018.

Χάρη στο άλμα του στα 5,81 μ., ο Καραλής κατέκτησε την τέταρτη θέση στο μίτινγκ επί κοντώ στην Ουψάλα, που διοργάνωσε ο Μόντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός «χρυσός» Ολυμπιονίκης για μία ακόμη φορά «φλέρταρε» με το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Ντουπλάντις ήταν ο νικητής του αγώνα με άλμα στα 6,04 μ.- επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φέτος στον κόσμο- και στη συνέχισε ανέβασε τον πήχη στα 6,19 μ., επιχειρώντας να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Αν και δεν τα κατάφερε απόψε, οι προσπάθειές του έδειξαν ότι αυτό είναι ζήτημα χρόνου.

A clearance of 6.04m for @mondohoss600 at his home pole vault gala in Uppsala, Sweden 🇸🇪



It's a world lead...



📹 @SvenskFriidrottpic.twitter.com/gYWJYpq9rx