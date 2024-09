Πέθανε ο «θρύλος» του NBA Ντικέμπε Μουτόμπο

Ο Ντικέμπε Μουτόμπο πέθανε σε ηλικία 58 ετών, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, το NBA.

Όπως μετέφερε, σε σχετική ανακοίνωση το NBA, ο Μουτόμπο έφυγε μετά από σκληρή μάχη με καρκίνο.

Υπήρξε μια από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες στο διεθνές μπάσκετ και ξεχώριζε, μεταξύ άλλων, για το ήθος του, εντός αλλά εκτός παρκέ.

«Ο Ντικέμπε Μουτόμπο ήταν απλά μεγαλύτερος από τη ζωή» ανέφερε σε δήλωσή του ο επίτροπος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ. «Στο γήπεδο, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μπλόκερ και αμυντικούς παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ. Εκτός παρκέ, έδωσε την καρδιά και την ψυχή του για να βοηθήσει τους άλλους» πρόσθεσε.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.



NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3