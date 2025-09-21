ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των «αιωνίων» στη Λεωφόρο

Το παιχνίδι διεξάγεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 21:00

LifO Newsroom
Λίγο πριν από τη σέντρα του ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (21/09, 21:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ), έγιναν γνωστές οι βασικές επιλογές των δύο προπονητών.

Ο Χρήστος Κόντης παρατάσσει τον Παναθηναϊκό με τους: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτα, Τζούρισιτς, Τετέ και Ντέσερς.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε για τον Ολυμπιακό τους: Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτη, Καμπελά, Στρεφέτσα, Νασιμέντο και Ελ Κααμπί.

Το παιχνίδι διεξάγεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 21:00.

