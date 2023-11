O Νόβακ Τζόκοβιτς εκνευρίστηκε με τους Βρετανούς φιλάθλους

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατηγόρησε τους Βρετανούς φιλάθλους για ασέβεια μετά τη νίκη της Σερβίας στον προημιτελικό του Davis Cup στη Μάλαγα την Πέμπτη.

Ο Σέρβος τενίστας, 24 φορές νικητής του Grand Slam, δήλωσε ότι κάποιοι φίλαθλοι προσπάθησαν να τον ενοχλήσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Κάμερον Νόρι. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατηγόρησε τους Βρετανούς φιλάθλους ότι χτυπούσαν δυνατά τα τύμπανα κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξής του μετά τη νίκη του, λέγοντάς τους μάλιστα «να το βουλώσουν».

«Αυτό είναι ασέβεια, αλλά είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σε ένα Davis Cup», δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους. «Είναι φυσιολογικό ότι μερικές φορές οι οπαδοί ξεπερνούν τα όρια. Στην έξαψη της στιγμής μερικές φορές αντιδράς κι εσύ και δείχνεις ότι δεν επιτρέπεις αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Θέλω να πω, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εγώ θα απαντήσω. Προσπαθούσαν να με ενοχλήσουν σε όλο το ματς, οπότε ναι, είχαμε μια μικρή κουβέντα στο τέλος», πρόσθεσε.

