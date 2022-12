Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έρχεται στο Fortnite

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα εμφανιστεί, ψηφιακά, στο δημοφιλές videogame Fortnite.

Για το Chapter 4, η Epic Games ανακοίνωσε τουλάχιστον τρεις νέες παρουσίες, μέσα στις οποίες βρίσκεται και ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA.

Στο teaser video οι δημιουργοί του game έκαναν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Με το προσωνύμιο «ο Έλληνας Θεός» και μια ιδιαίτερη φωτογραφία η FIBA τίμησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος είχε χθες γενέθλια και έκλεισε τα 28 του χρόνια. Σε δηλώσεις του ο ίδιος ανέφερε πως σκόπευε να γιορτάσει:

«Δεν ξέρω αν η γυναίκα μου έχει σχεδιάσει κάτι για εμένα, ελπίζω πως κάτι θα έχει φτιάξει. Ίσως μια τούρτα γενεθλίων ή μια κάρτα ή κάποιο κόσμημα, θα το λάτρευα αυτό. Δεν θέλω να πάω για δείπνο, έχω παιχνίδι την επόμενη μέρα και προτιμώ να ξεκουραστώ και να κάνω την αποθεραπεία μου. Θα κοιμηθώ, θα παίξω με τα παιδιά μου. Μετά θα βάλω τα παιδιά για ύπνο και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί τα πράγματα να γίνουν λίγο... freaky. Είναι τα γενέθλιά μου».

