Νέα παράταση στο «θρίλερ» της συμμετοχής του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν αναμένεται σήμερα η απόφαση του αυστραλιανού υπουργού Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ για το αν θα απελαθεί ή θα παραμείνει να αγωνιστεί στο πρώτο μεγάλο τουρνουά της χρονιάς,

Ομοσπονδιακή πηγή της αυστραλιανής κυβέρνησης, που επικαλείται το The Age, ανέφερε ότι ο Άλεξ Χοκ εξακολουθεί να εξετάζει το θέμα, αλλά δεν αναμένονται απόψε ανακοινώσεις.

«Ο υπουργός εξακολουθεί να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης» δήλωσε αξιωματούχος το υπουργείου Μετανάστευσης.

Immigration Minister @AlexHawkeMP will not be making a decision tonight on whether to cancel Novak Djokovic’s visa as the saga drags into its seventh day. A federal source confirmed Mr Hawke is still considering the matter | @Gallo_Ways #novak #ausopen

