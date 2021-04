Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε μία έγκυος γυναίκα στο πολυαθλητικό National Sports Festival που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια στη Νιγηρία.

Η Aminat Idrees, 26 ετών, έγκυος στον όγδοο μήνα, κέρδισε στην κατηγορία Μικτών Πούμσε του Τάε κβον ντο, σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, και περιγράφει το κατόρθωμά της ως «συναρπαστικό». Η γυναίκα, η οποία φαίνεται σε βίντεο να κάνει επίδειξη μιας σειράς τεχνικών κέρδισε και άλλα μετάλλια στην κατηγορία Πούμσε που εκτελούνται χωρίς αντίπαλο και επαφή.

Η Idrees δήλωσε στο CNN την Τετάρτη ότι αισθάνεται ενθουσιασμένη από την επιτυχία της. «Είναι ένα προνόμιο για μένα. Απλώς αποφάσισα να το δοκιμάσω μετά από μερικές προπονήσεις. Αισθάνομαι πολύ καλά» ανέφερε προσθέτοντας πως πριν μείνει έγκυος της άρεσε πάντα να προπονείται οπότε δεν της φάνηκε διαφορετικό τώρα.

Ωστόσο χρήστες του Twitter της άσκησαν κριτική εξαιτίας της προχωρημένης εγκυμοσύνης της. «Είναι περισσότερο αηδιαστικό παρά συναρπαστικό», έγραψε μία γυναίκα στο Twitter, ενώ μία άλλη έγραψε πως με τέτοιους τρόπους (οι εγκυμονούσες) αποκτούν προβλήματα και ασκούν πίεση στο ιατρικό προσωπικό για ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί.

Άλλοι την υπερασπίστηκαν γράφοντας με εγκωμιαστικά σχόλια για τις κινήσεις της και υπογραμμίζοντας πως τα Πούμσε δεν αποτελούν μάχη αλλά «έναν τακτικό συνδυασμό κινήσεων απέναντι σε φανταστικές επιθέσεις».

Από την πλευρά της η Idrees ανέφερε πως πολλοί από εκείνους που της άσκησαν κριτική δεν γνωρίζουν τις εκδοχές του αθλήματος και ξεκαθάρισε πως τα Πούμσε είναι μία μορφή άσκησης «όπου απλά επιδεικνύονται τεχνικές με τα χέρια και τα πόδια».

«Δεν ένιωσα πως υπάρχει μεγάλο ρίσκο και έτσι αποφάσισα να το προσπαθήσω. Ο γιατρός μου, αλλά και η οργανωτική επιτροπή επιβεβαίωσαν πως μπορώ να πάρω μέρος στα άθλημα χωρίς επαφή με αντίπαλο», είπε η 26χρονη γυναίκα.

Με δήλωσή του στο CNN, εκπρόσωπος του National Sports Festival επιβεβαίωσε πως η συμμετοχή της Idrees επιτράπηκε μετά από ιατρικές εξετάσεις.

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs