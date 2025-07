Νέο ρεκόρ στο γυναικείο ποδόσφαιρο: Η Ολίβια Σμιθ έγινε η πρώτη ποδοσφαιρίστρια του £1 εκατ.

Η Καναδή επιθετικός Ολίβια Σμιθ έγινε η πρώτη ποδοσφαιρίστρια στην ιστορία που μεταγράφηκε για ποσό 1 εκατομμυρίου λιρών, καθώς ολοκληρώθηκε η μετακίνησή της από τη Λίβερπουλ στην Άρσεναλ.

Η μεταγραφή αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ξεπερνώντας εκείνη της Ναόμι Γκίρμα, για την οποία η Τσέλσι είχε δαπανήσει 900.000 λίρες νωρίτερα φέτος. Η Άρσεναλ κατέβαλε σχεδόν πέντε φορές το ποσό που είχε δαπανήσει η Λίβερπουλ πριν έναν χρόνο για να αποκτήσει τη Σμιθ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η 20χρονη διεθνής, η οποία πέτυχε επτά γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, δήλωσε: «Είναι προνόμιο και τιμή να υπογράψω στην Άρσεναλ. Το όνειρό μου είναι να διεκδικήσω τους μεγαλύτερους τίτλους στην Αγγλία και την Ευρώπη και ανυπομονώ να βοηθήσω την ομάδα να το πετύχει».

The latest addition to the Arsenal family ❤️ Olivia Smith is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/9tDKSMcfxf

Η μεταγραφή της Σμιθ έρχεται σχεδόν μισό αιώνα αφού ο Τρέβορ Φράνσις έγινε ο πρώτος άνδρας που μετακινήθηκε έναντι 1 εκατ. λιρών, από την Μπέρμιγχαμ στη Νότιγχαμ Φόρεστ το 1979.

💃 Celebration?

🎶 Last played?

🦁 Any tattoos?



Get to know our latest arrival with Quickfire Questions ⚡️ pic.twitter.com/r6Kgjqphjz