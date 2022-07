Νέα «βασίλισσα» του Γουίμπλεντον η Ελένα Ριμπάκινα - Τα δάκρυά της στη συνέντευξη Τύπου

Η Ελένα Ριμπάκινα είναι η νέα «βασίλισσα» του Γουίμπλεντον.

Στο μεγάλο τελικό η 23χρονη τενίστρια που γεννήθηκε στη Μόσχα στις 27 Ιουνίου 1999, αλλά το 2018 πήρε υπηκοότητα από το Καζακστάν κι ως εκ τούτου μπόρεσε να λάβει μέρος στο τουρνουά, επικράτησε με 2-1 σετ της Ονς Ζαμπέρ (3-6, 6-2, 6-2) και για πρώτη φορά στην καριέρα της πανηγύρισε την κατάκτηση του λονδρέζικου Major, γνωρίζοντας την αποθέωση του κόσμου που είχε κατακλύσει το Centre Court του All England Club.

Στο αγαπημένο της τουρνουά, όπου με τη σημερινή έφτασε τις 10 νίκες σε 11 αγώνες που έχει δώσει κι απέναντι στην τενίστρια που προερχόταν από 11 συνεχόμενες επιτυχίες στο γρασίδι και με τον τίτλο στο Βερολίνο, η Ριμπάκινα όχι μόνο δεν «λύγισε» ενώ βρέθηκε να χάνει το πρώτο σετ, αντίθετα πείσμωσε ακόμη περισσότερο και με μεγάλη εμφάνιση στη συνέχεια έφτασε στην ανατροπή και στη νίκη που της χάρισε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στα 23 της χρόνια Ριμπάκινα έφτασε στον τελικό χάνοντας μόλις ένα σετ (στα προημιτελικά από την Άιλα Τομλιάνοβιτς), και παρότι σήμερα έχασε ακόμη ένα, αυτό δεν την εμπόδισε να φτάσει στην κορυφή.

Το έδειξε στον ημιτελικό απέναντι στην φορμαρισμένη Σιμόνα Χάλεπ, την οποία «καθάρισε» με 6-3, 6-3 και στον τελικό απέναντι σε μία ακόμη αθλήτρια που βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, την Ονς Ζαμπέρ. Έπαιξε το καλύτερο τένις στο Λονδίνο και με όπλο το απίστευτο σερβίς της, που στον τελικό δεν της έδωσε πολλούς πόντους, πήρε απόλυτα δίκαια το πρώτο Grand Slam της καριέρας της.

«Δεν πίστευα ότι θα ήμουν εδώ την 2η εβδομάδα»

Στο άγχος που τη διακατείχε στη διάρκεια του τελικού στάθηκε η μεγάλη νικήτρια στις δηλώσεις που έκανε στο Centre Court μετά την κατάκτηση του πρώτου Grand Slam της καριέρας της με τη νίκη της επί της Ονς Ζαμπέρ (2-1).

«Η αλήθεια είναι πως ήμουν πάρα πολύ νευρική στο ματς, πραγματικά έχω μείνει άφωνη. Νιώθω τόσο χαρούμενη που τελείωσε το ματς και πήρα το τρόπαιο. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αισθανθεί παρόμοια», τόνισε η 23χρονη, νέα «βασίλισσα» του Λονδίνου.

Στη συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο της αντιπάλου της, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και το κοινό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κοινό που με στήριξε απίστευτα τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Επίσης αξίζουν συγχαρητήρια στην Ονς για όλα όσα έχει πετύχει, πραγματικά αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Για μένα δεν υπάρχει άλλη τενίστρια σαν αυτή στο tour.

Απολαμβάνω να παίζω μαζί της και με τόσο τρέξιμο που έριξα σήμερα, δεν θα χρειαστεί ξανά να κάνω γυμναστική», είπε με αρκετή δόση χιούμορ η Ριμπάκινα.

Παραδέχθηκε ότι «δεν περίμενα πως θα έμπαινα στην 2η εβδομάδα του τουρνουά και σήμερα κρατώ το τρόπαια στα χέρια μου», ενώ δεν ξέχασε να ευχαριστήσει την ομάδα της, τον πρόεδρο της ομοσπονδίας τένις του Καζακστάν που «ήταν εδώ στον ημιτελικό και στον τελικό για να με στηρίξει», αλλά και τους χορηγούς της και όλους εκείνους που την στήριξαν από το σπίτι.

«Οι γονείς μου, οι πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου, δεν είναι σήμερα εδώ. Η αδελφή μου, όμως, είναι και είναι η 3η φορά που με βλέπει από κοντά σε τουρνουά. Σίγουρα δεν θα βρισκόμουν εδώ χωρίς τους γονείς μου, οπότε θέλω να ευχαριστήσω πρώτα εκείνους.»

«Θα ήταν περήφανοι για μένα»

Ερωτηθείσα κατά τη συνέντευξη Τύπου για το πώς νιώθουν οι γονείς της, η 23χρονη δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Θέλατε να με δείτε συγκινημένη; Πολύ κράτησα» είπε στους δημοσιογράφους που ξέσπασαν σε γέλια και στη συνέχεια σε χειροκροτήματα. «Πιθανότατα θα είναι πολύ περήφανοι» απάντησε η ίδια.