Το μυστικό ρόφημα του Νόβακ Τζόκοβιτς έχει προκαλέσει ερωτήματα - «Σωπάστε» λέει η σύζυγός του

Ερωτήματα έχει προκαλέσει το μυστηριώδες ρόφημα που έλαβε ο τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς από τον φυσιοθεραπευτή του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής του με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Paris Masters.

Στα μέσα του ημιτελικού της διοργάνωσης, ο συνεργάτης του Σέρβου τενίστα έφτιαξε το ρόφημα στις εξέδρες, με τη βοήθεια κι ενός άλλου μέλους του επιτελείου, που είχε μπλοκάρει την κάμερα για να μην καταγράψει τη διαδικασία.

Στη συνέχεια έκανε σήμα στο ball girl να πάρει το δοχείο και το πάει στον αθλητή, ο οποίος ξεκουραζόταν.

Το όλο σκηνικό κατεγράφη από τις κάμερες του γηπέδου και έκανε πολλούς να αναρωτιούνται τι ήταν αυτό που περιείχε το ρόφημα, μεταξύ αυτών και ο σχολιαστής του αθλήματος Μπεν Ρόθενμπεργκ ο οποίος το χαρακτήρισε το σκηνικό «παράξενο».

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν μυστικές ουσίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν κατηγορώ κανέναν για τίποτα εδώ, αλλά τι απίστευτα ύποπτος τρόπος να αρχίσεις να φέρεσαι όταν ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι σε βιντεοσκοπούν».

«Η γλώσσα του σώματος στο βίντεο είναι παράξενη. Τι πιστεύει η ομάδα του Τζόκοβιτς ότι χρειάζεται να κρύψει;» διερωτήθηκε.

I've always thought there should be more transparency about the substances players take, particularly during matches, but I've also rarely thought anything was likely amiss. But golly, the body language in this video is bizarre. What does the Djokovic team think needs hiding? https://t.co/sW3gglzvi3