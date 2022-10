Μπαρτσελόνα: Το λογότυπο του Drake στη φανέλα της ομάδας, για το ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα θα φορέσουν φανέλες με το logo της δισκογραφικής εταιρείας του Drake, στο ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή.

Το σήμα της OVO Sound- μια κουκουβάγια- θα αντικαταστήσει εκείνο του Spotify, που είναι ο βασικός χορηγός της Μπαρτσελόνα- στη φανέλα που θα φορέσουν οι μπλαουγκράνα στο πρώτο «clasico» της σεζόν.

Με αυτή την αλλαγή θα τιμηθεί ο Drake επειδή έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ο οποίος ξεπέρασε τα 50 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Not only is @Drake the first artist to hit 50 billion @Spotify streams, but now he’ll also be the first artist to appear on the @FCBarcelona jersey during this weekend’s El Clásico match ❤️🦉💙 pic.twitter.com/WLqMLsCSxr