Lakers: Το εντυπωσιακό άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ έξω από το Staples Center

Οι Lakers τίμησαν την μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ σε μια εντυπωσιακή τελετή αποκαλυπτηρίων του αγάλματός του έξω από το Staples Center.

Το άγαλμα των 1800 κιλών απεικονίζει τον Κόμπι Μπράιαντ με τη λευκή του φανέλα με το νούμερο 8 με το δεξί του δείκτη ανασηκωμένο, μια απεικόνιση της περίφημης βόλτας του στο γήπεδο μετά την εμφάνισή του με 81 πόντους εναντίον των Τορόντο Ράπτορς τον Ιανουάριο του 2006.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν δεκάδες φίλοι και συναθλητές του θρύλου του NBA, όπως και η σύζυγός του, Βανέσα, η οποία και έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο προς τιμήν του.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.



Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY