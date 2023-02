Κόμπι Μπράιαντ: Σπάνια φανέλα του πωλήθηκε έναντι 5,8 εκατ. $

Σπάνια φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ με τα χρώματα των Λος Άντζελες Λέικερς πωλήθηκε έναντι 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s την Πέμπτη.

Πρόκειται για μέρος της εμφάνισής του από τη σεζόν 2007-08, όταν είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης.

Ο οίκος δημοπρασιών ενημέρωσε πως πρόκειται για το «πιο πολύτιμο αντικείμενο του Μπάιαντ που έχει δημοπρατηθεί και η δεύτερη πολυτιμότερη μπασκετική φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ».

Another record smashed at #SothebysNewYork!



Kobe Bryant's game-worn Los Angeles Lakers Jersey from his only MVP season scored $5.8 million today, becoming the most valuable Bryant item ever sold at auction and second most valuable basketball jersey ever sold. pic.twitter.com/HTbiwL0q3F