Κωνσταντίνος Καρέτσας: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Η αποθέωση από την UEFA και η ανάρτηση της Εθνικής

Ήδη από το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος, το όνομα του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα άρχισε να ακούγεται σε όλη την Ευρώπη.

Η Ελλάδα κέρδισε 3-0 τη Σκωτία στο Χάμπντεν Παρκ, ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του Nations League, και το όνομα του Καρέτσα άρχισε να ταξιδεύει. Στο «Σκωτία-Ελλάδα» έβαλε γκολ στο 42ο λεπτό και έγινε σε ηλικία 17 ετών, 4 μηνών και 4 ημερών, ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής. Έγινε επίσης, ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Nations League, αφήνοντας πίσω του τον Ισπανό Γκάβι της Μπαρτσελόνα.

«Θυμηθείτε το όνομά του» σχολίασε ο επίσημος λογαριασμός της UEFA στο X, αποθεώνοντας το ταλέντο του 17χρονου.

Έτσι και η Εθνική, ανάρτησε ένα βίντεο - αφιέρωση στον Κωνσταντίνοι Καρέτσα, από τη στιγμή που σκοράρει μέχρι και τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά, κατά τα οποία πανηγυρίζει το γκολ του φιλώντας το εθνόσημο.

«Youngest in the team, but the dream is just beginning 💙🤍» γράφει η λεζάντα. Δηλαδή «ο μικρότερος στην ομάδα, αλλά το όνειρο μόλις αρχίζει».

Το «χρυσό αγόρι» που γεννήθηκε στο Βέλγιο και έγραψε ιστορία στο «Καραϊσκάκης»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που πέρασε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής με τη Σκωτία, στις 20 του Μαρτίου έγραψε Ιστορία στην πρώτη του συμμετοχή με τη «γαλανόλευκη» φανέλα.

Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, στον οποίο εντυπωσίασε με την εμφάνισή του -παρά την ήττα της εθνικής ομάδας- ο 17χρονος ποδοσφαιριστής δήλωσε: «Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενα, αλλά το ντεμπούτο μου ήταν. Δεν περίμενα να αγωνιστώ για 45 λεπτά, ευχαριστώ τον κόουτς. Αλλά χάρηκα πολύ που έκανα το ντεμπούτο μου με την Ελλάδα και περιμένω πιο πολλά».

Για το γεγονός ότι επέλεξε την Ελλάδα αντί του Βελγίου: «Αν έπαιζα στο Βέλγιο, πάντα θα είχα στο μυαλό μου την Ελλάδα, είμαι πολύ χαρούμενος που έκανα τη σωστή επιλογή». Ο Καρέτσας μίλησε και για τη ρεβάνς: «Θα πρέπει να κερδίσουμε, να σκοράρουμε».

Για το γεγονός ότι αγωνίστηκε σε ένα γεμάτο "Καραϊσκάκη" αποκάλυψε γελώντας: «Είμαι ΠΑΟΚτζής όμως. Μου άρεσε πολύ, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και οι οπαδοί».

Η πορεία του στο Βέλγιο

Ο Καρέτσας αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του συλλόγου της γενέτειράς του, τη Γκενκ, πριν περάσει τρία χρόνια στην Άντερλεχτ. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Γκενκ τον Ιανουάριο του 2023.

Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία δεκαπέντε ετών με την Γιονγκ Γκενκ στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν 2023–24. Σημείωσε τρία γκολ στους πρώτους επτά αγώνες πρωταθλήματος. Όταν πέτυχε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ την 1η Σεπτεμβρίου 2023, στην πρώτη Κατηγορία Β εναντίον της RSCA Futures, έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της βελγικής επαγγελματικής λίγκας.

Μετά από μερικούς μήνες με την Γιονγκ Γκενκ, ο Καρέτσας προήχθη στην πρώτη ομάδα της Γκενκ τον Φεβρουάριο του 2024, μαζί με τον συμπαίκτη του Νόα Αντενέτζι-Στέρνμπεργκ. Έκανε το επίσημο ντεμπούτο του υπό τον προπονητή Βούτερ Βράνκεν στον αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Σερκλ Μπρυζ στις 4 Μαΐου, όταν μπήκε ως αλλαγή στο 88ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μπιλάλ Ελ Χαννούς. Δύο εβδομάδες αργότερα, ο προσωρινός προπονητής Ντομένικο Ολιβιέρι του έδωσε την πρώτη του συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα στον αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Ρόγιαλ Άντβερπ, όπου στο 28ο λεπτό έδωσε την ασίστ για το μοναδικό γκολ του αγώνα που σημείωσε ο Άντι Ζεκίρι.

Ο Καρέτσας συνέχισε να εντυπωσιάζει στις πρώτες εβδομάδες της σεζόν 2024–25, ενώ ήταν ακόμη 16 ετών, και συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα 60 καλύτερα νεαρά ταλέντα στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το 2024 από την εφημερίδα The Guardian.