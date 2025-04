ΗΠΑ: Ξιφομάχος αρνήθηκε να αγωνιστεί εναντίον τρανς γυναίκας και αποκλείστηκε

Μια ξιφομάχος αποκλείστηκε από ένα τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού αρνήθηκε να αγωνιστεί εναντίον μίας τρανς γυναίκας.

Η Στέφανι Τέρνερ γονάτισε σε ένδειξη διαμαρτυρίας πριν από τον αγώνα της με τη Ρέντμοντ Σάλιβαν στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Της έδειξαν μαύρη κάρτα και την ενημέρωσαν ότι δεν θα της επιτραπεί να συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (FIE) αναφέρουν ότι ένας ξιφομάχος δεν επιτρέπεται να αρνηθεί να ξιφομαχήσει έναν άλλον ξιφομάχο που συμμετέχει στο τουρνουά για οποιονδήποτε λόγο.

Η ομοσπονδία ξιφασκίας των ΗΠΑ, η οποία θέσπισε την πολιτική της για τους τρανς ανθρώπους το 2023, δήλωσε: «Η πολιτική βασίζεται στην αρχή ότι όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον αθλητισμό και βασίστηκε στη διαθέσιμη έρευνα της εποχής».

Πρόσθεσε: «Η ομοσπονδία ξιφασκίας των ΗΠΑ θα σφάλλει πάντα προς την πλευρά της ένταξης και δεσμευόμαστε να τροποποιούμε την πολιτική μας καθώς προκύπτουν πιο σχετικές έρευνες που βασίζονται σε στοιχεία ή καθώς οι αλλαγές πολιτικής τίθενται σε ισχύ στο ευρύτερο Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό κίνημα».

Εξηγώντας την απόφασή της, η Τέρνερ δήλωσε στο Fox News, εξωτερικά: «Είδα ότι θα αντιμετωπίσω τον Ρέντμοντ και από εκεί και πέρα είπα: ''Εντάξει, ας το κάνουμε. Θα γονατίσω''». Προφανέστατα, η Τέρνερ αρνείται το δικαίωμα της Σάλιβαν στον αυτοπροσδιορισμό και αναφέρεται σε εκείνη ως άνδρα.

