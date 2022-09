Η Σερένα Γουίλιαμς αποχαιρετά το τένις: «Ήταν απίστευτο ταξίδι»- Δακρυσμένη στο φινάλε του US Open

Με δάκρυα στα μάτια, λίγο μετά την ήττα από την Αλια Τομλιάνοβιτς, στον τρίτο γύρο του US Open, η Σερένα Γουίλιαμς, ανακοίνωσε ότι μάλλον δεν θα την ξαναδούμε στα κορτ, όπου έχτισε μια από τις πιο παραγωγικές καριέρες σε όλα τα αθλήματα.

Στην ερώτηση αν θα αναθεωρήσει την απόφασή της να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, η Αμερικανίδα κάτοχος 23 Grand Slam, απάντησε: «Δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

All love for @serenawilliams 💞 pic.twitter.com/SQIT5rvxMf

Σε ηλικία σχεδόν 41 ετών (έχει γενέθλια στις 26 Σεπτεμβρίου), η Σερένα Γουίλιαμς ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι σύντομα θα σταματήσει να αγωνίζεται, χωρίς να αναφέρει πού και πότε.

Ωστόσο, το φημισμένο τουρνουά της Νέας Υόρκης, όπου το 1999, κατέκτησε τον πρώτο από τους 23 τίτλους Grand Slam, σε ηλικία μόλις 17 ετών, φαίνεται να είναι η ιδανική διέξοδος.

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι», είπε εμφανώς συγκινημένη η Σερένα Γουίλιαμς και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ μπαμπά, ξέρω ότι παρακολουθείς, ευχαριστώ μαμά [η οποία ήταν παρούσα στις εξέδρες], ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που με στήριξαν όλο αυτό το διάστημα, Θεέ μου έχουν περάσει δεκαετίες. Δεν θα ήμουν η Σερένα, εάν δεν υπήρχε η Βίνους (η κατά δύο χρόνια μεγαλύτερη αδελφή της, επίσης πρωταθλήτρια του τένις], οπότε σε ευχαριστώ Βίνους».

"I wouldn't be Serena if there wasn't Venus."



Serena Williams shows love to her sister, Venus 💗 pic.twitter.com/3exRlhMAZZ